Прославленный игрок «Далласа» отдал должное лидеру « » , отметив, что тот может превзойти и стать в его представлении величайшим игроком всех времен.

«Потрясающе, что он все еще может так играть в 20-м сезоне. Уровень атлетизма просто невероятный, так что я очень рад за него. Я всегда говорил, что Майкл Джордан – величайший. Но если Джеймс действительно превзойдет Карима по набранным очкам, у меня просто закончатся аргументы в пользу Майкла.

У Леброна невероятные достижения. Его спортивное долголетие впечатляет. И вот еще важное. Человека назвали «Королем» в 15 лет, и он не подвел, он изменил так много жизней, столь сильно повлиял на сообщества. Мы должны быть признательны за то, что он продолжает радовать нас таким уровне игры», – заявил Новицки.

Ожидается, что 37-летний Джеймс (37 758) обойдет (38 387) по набранным очкам за карьеру по ходу этого сезона.

У Леброна – Короля Джеймса – теперь корона даже на зубах