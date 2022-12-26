Дирк Новицки: «Если Леброн станет первым в НБА по очкам, у меня закончатся аргументы в пользу Джордана»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Дирк Новицки Лейкерс НБА Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Прославленный игрок «Далласа» Дирк Новицки отдал должное лидеру «Лейкерс» Леброну Джеймсу, отметив, что тот может превзойти Майкла Джордана и стать в его представлении величайшим игроком всех времен.

«Потрясающе, что он все еще может так играть в 20-м сезоне. Уровень атлетизма просто невероятный, так что я очень рад за него. Я всегда говорил, что Майкл Джордан – величайший. Но если Джеймс действительно превзойдет Карима по набранным очкам, у меня просто закончатся аргументы в пользу Майкла.

У Леброна невероятные достижения. Его спортивное долголетие впечатляет. И вот еще важное. Человека назвали «Королем» в 15 лет, и он не подвел, он изменил так много жизней, столь сильно повлиял на сообщества. Мы должны быть признательны за то, что он продолжает радовать нас таким уровне игры», – заявил Новицки.

Ожидается, что 37-летний Джеймс (37 758) обойдет Карима Абдул-Джаббара (38 387) по набранным очкам за карьеру по ходу этого сезона.

У Леброна – Короля Джеймса – теперь корона даже на зубах

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21 комментарий

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kondratiy
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Ответ Александр Сорокин
Дирк, ну ты-то куда? Как минимум ты вынес этого понтореза в финале. Как максимум, то что в этом сезоне уже второй год подряд с вполне себе рабочим составом он вероятнее всего вновь окажется даже не только не в плей-офф, но и не в плей-ин.
Это же логично. Гораздо почетнее вынести в финальном противостоянии "величайшего игрока всех времен", чем просто одного из лучших :)
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Camp_Nou
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Так Майкл на это может просто ответить тем, что ему принадлежит рекорд по количеству очков в среднем за карьеру.

Кстати, учитывая, что даже НБА придерживатся формуле "качество > количество" , когда лучшего скорера выбирают по средней стате, то рекорд Джордана важнее будет,чем будующий рекорд ЛеБрона.
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Cubs-V
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Ответ rpn.abramov
как отлет? да. как машина по набору очков? да. но повторюсь. 6 из 6 в 1 клубе. а этот за собой выжигал землю на года. леброн для меня как Альфа умер когда пришел к вейду за перстнем... майкл и тот же коби не бегали к другим звездам за гайкой... так что в рейтинге людей которые лично для меня олицетворяют баскетбол. будет майкл и за ним коби. а дальше леброн.... я фанат ЛАЛ. мой любимый игрок Меджик, коби для меня кумир на которым я рос но только сейчас начал осознавать и понимать все то трудолюбие что он привнес в баскетбол. я влюбился в игру когда смотрел как шак топтал на поляне целые команды. но как бы я не любил ЛАЛ, как бы я не радовался что король возьмет 1 из вечных рекордов именно в футболке моего любимого клуба. я ВСЕГДА буду признавать что майкл это олицетворение баскетбола...
У Майла до 91г не было даже выходов в финал.
Но ведь мы будем считать так, как нам хочется ,а не как на самом деле.
Еще никто не смог аргументировать, что такое "выжженная земля после Леброна", но повторяет каждый.
Майкл не бегал, т.к у него такая команда появилась. Чего не было у Леброна.
Напомню, что без Джордана, Буллс до 2 раунда дошли и были в шаге от финала. Это говорит о том, какая команда была без него.
Все остальное просто эмоции.
Хотя я сам считаю их лучшими в каждой из своих эпох.
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Александр Сорокин
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Дирк, ну ты-то куда? Как минимум ты вынес этого понтореза в финале. Как максимум, то что в этом сезоне уже второй год подряд с вполне себе рабочим составом он вероятнее всего вновь окажется даже не только не в плей-офф, но и не в плей-ин.
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Южанин78
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А никакие аргументы не нужны? Это аксиома, что Джордан лучший
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Владимир Кудрявцев
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Не вижу разницы в данном случае, на 1-м месте он по очкам, или на 2-м. Вообще ничего не меняет, подобные вещи не зависят просто от голых совокупных цифр. Влияние Джордана все равно будет более подавляющим, не говоря о трофейной составляющей, другом уровне победного менталитета и т.д.
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Адилет Сапаров
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Ответ Sonder
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У Рассела как бы 11 но его не называют величайшим
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Sonder
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Trappy_Mane
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Ответ rpn.abramov
как бы не был Леба хорош. сколько бы он не достиг. я думаю что для большинства болельщиков 30+ Майкл будет номер 1. всегда. да Коби, та Картер, да Тимак, да Леброн. но Майкл.... 6 из 6 и тут все сказано. как по мне майкл изменил игру, сейчас ее меняет Стеф. точней уже изменил... но даже если стефан забьет 100 тысяч миллионов трешек для меня ка и для всех тем с кем я вырос Майкл нечто отдельное. мы фанатели кто с шака кто с картера кто с тимака кто с айверсона... но все понимали что майкл это совсем другое...
Он просто герой твоего поколения, и у каждого он есть. Это абсолютно нормально, и это происходит в каждом виде спорта. Но для того же Дончича и поколения чуть больше 20+ герой и гоат Леброн
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Ущев Сергей
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Леброн лучший! И как человек многим помог!
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Дегенераты с ЛА
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Ответ rpn.abramov
как отлет? да. как машина по набору очков? да. но повторюсь. 6 из 6 в 1 клубе. а этот за собой выжигал землю на года. леброн для меня как Альфа умер когда пришел к вейду за перстнем... майкл и тот же коби не бегали к другим звездам за гайкой... так что в рейтинге людей которые лично для меня олицетворяют баскетбол. будет майкл и за ним коби. а дальше леброн.... я фанат ЛАЛ. мой любимый игрок Меджик, коби для меня кумир на которым я рос но только сейчас начал осознавать и понимать все то трудолюбие что он привнес в баскетбол. я влюбился в игру когда смотрел как шак топтал на поляне целые команды. но как бы я не любил ЛАЛ, как бы я не радовался что король возьмет 1 из вечных рекордов именно в футболке моего любимого клуба. я ВСЕГДА буду признавать что майкл это олицетворение баскетбола...
6 из 6 финалов?) А сколько не было финалов? Сколько было вылетов до них. У майкла в своем клубе были звёзды, что и ходить никуда не нужно было
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rpn.abramov
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Ответ Дегенераты с ЛА
В этом и проблема, из Джордана делают Иисуса за его влияние, хотя как игрок он хуже Леброна
как отлет? да. как машина по набору очков? да. но повторюсь. 6 из 6 в 1 клубе. а этот за собой выжигал землю на года.
леброн для меня как Альфа умер когда пришел к вейду за перстнем... майкл и тот же коби не бегали к другим звездам за гайкой... так что в рейтинге людей которые лично для меня олицетворяют баскетбол. будет майкл и за ним коби. а дальше леброн.... я фанат ЛАЛ. мой любимый игрок Меджик, коби для меня кумир на которым я рос но только сейчас начал осознавать и понимать все то трудолюбие что он привнес в баскетбол. я влюбился в игру когда смотрел как шак топтал на поляне целые команды. но как бы я не любил ЛАЛ, как бы я не радовался что король возьмет 1 из вечных рекордов именно в футболке моего любимого клуба. я ВСЕГДА буду признавать что майкл это олицетворение баскетбола...
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Drob003
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Ответ rpn.abramov
как бы не был Леба хорош. сколько бы он не достиг. я думаю что для большинства болельщиков 30+ Майкл будет номер 1. всегда. да Коби, та Картер, да Тимак, да Леброн. но Майкл.... 6 из 6 и тут все сказано. как по мне майкл изменил игру, сейчас ее меняет Стеф. точней уже изменил... но даже если стефан забьет 100 тысяч миллионов трешек для меня ка и для всех тем с кем я вырос Майкл нечто отдельное. мы фанатели кто с шака кто с картера кто с тимака кто с айверсона... но все понимали что майкл это совсем другое...
Полностью согласен
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Дегенераты с ЛА
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Ответ rpn.abramov
как бы не был Леба хорош. сколько бы он не достиг. я думаю что для большинства болельщиков 30+ Майкл будет номер 1. всегда. да Коби, та Картер, да Тимак, да Леброн. но Майкл.... 6 из 6 и тут все сказано. как по мне майкл изменил игру, сейчас ее меняет Стеф. точней уже изменил... но даже если стефан забьет 100 тысяч миллионов трешек для меня ка и для всех тем с кем я вырос Майкл нечто отдельное. мы фанатели кто с шака кто с картера кто с тимака кто с айверсона... но все понимали что майкл это совсем другое...
В этом и проблема, из Джордана делают Иисуса за его влияние, хотя как игрок он хуже Леброна
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quznez
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аргумент - разные эпохи останется как минимум навсегда.
да и с грацией Мэлоуна первым не стать в красивом виде спорта. хотя по сумме свершений Лёба очень близок к вершине всех времён. сделает 40-10-10+ - станет статистическим монстром.
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rpn.abramov
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Ответ Drob003
Считаю, что Джордан всё таки более величественен, в независимости от того, сколько очков и гаек ещё соберёт ЛеБрон.
как бы не был Леба хорош. сколько бы он не достиг. я думаю что для большинства болельщиков 30+ Майкл будет номер 1. всегда. да Коби, та Картер, да Тимак, да Леброн. но Майкл.... 6 из 6 и тут все сказано.

как по мне майкл изменил игру, сейчас ее меняет Стеф. точней уже изменил... но даже если стефан забьет 100 тысяч миллионов трешек для меня ка и для всех тем с кем я вырос Майкл нечто отдельное. мы фанатели кто с шака кто с картера кто с тимака кто с айверсона... но все понимали что майкл это совсем другое...
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Вадим Сидоров
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Дирк Новицки: «Если Леброн станет первым в НБА по очкам, у меня закончатся аргументы в пользу Карима»
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ErZh
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Обоюдный респект
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Drob003
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Считаю, что Джордан всё таки более величественен, в независимости от того, сколько очков и гаек ещё соберёт ЛеБрон.
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lopek
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Осталось совсем чуть-чуть до этого легендарного события, как в истории баскетбола, так наверное и во всем спортивном мире
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mqh9pzrxgf
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Так он уже выше Джордана, аргумент связан с Каримом?
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