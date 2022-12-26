Дирк Новицки: «Если Леброн станет первым в НБА по очкам, у меня закончатся аргументы в пользу Джордана»
Прославленный игрок «Далласа» Дирк Новицки отдал должное лидеру «Лейкерс» Леброну Джеймсу, отметив, что тот может превзойти Майкла Джордана и стать в его представлении величайшим игроком всех времен.
«Потрясающе, что он все еще может так играть в 20-м сезоне. Уровень атлетизма просто невероятный, так что я очень рад за него. Я всегда говорил, что Майкл Джордан – величайший. Но если Джеймс действительно превзойдет Карима по набранным очкам, у меня просто закончатся аргументы в пользу Майкла.
У Леброна невероятные достижения. Его спортивное долголетие впечатляет. И вот еще важное. Человека назвали «Королем» в 15 лет, и он не подвел, он изменил так много жизней, столь сильно повлиял на сообщества. Мы должны быть признательны за то, что он продолжает радовать нас таким уровне игры», – заявил Новицки.
Ожидается, что 37-летний Джеймс (37 758) обойдет Карима Абдул-Джаббара (38 387) по набранным очкам за карьеру по ходу этого сезона.
Кстати, учитывая, что даже НБА придерживатся формуле "качество > количество" , когда лучшего скорера выбирают по средней стате, то рекорд Джордана важнее будет,чем будующий рекорд ЛеБрона.
Но ведь мы будем считать так, как нам хочется ,а не как на самом деле.
Еще никто не смог аргументировать, что такое "выжженная земля после Леброна", но повторяет каждый.
Майкл не бегал, т.к у него такая команда появилась. Чего не было у Леброна.
Напомню, что без Джордана, Буллс до 2 раунда дошли и были в шаге от финала. Это говорит о том, какая команда была без него.
Все остальное просто эмоции.
Хотя я сам считаю их лучшими в каждой из своих эпох.
леброн для меня как Альфа умер когда пришел к вейду за перстнем... майкл и тот же коби не бегали к другим звездам за гайкой... так что в рейтинге людей которые лично для меня олицетворяют баскетбол. будет майкл и за ним коби. а дальше леброн.... я фанат ЛАЛ. мой любимый игрок Меджик, коби для меня кумир на которым я рос но только сейчас начал осознавать и понимать все то трудолюбие что он привнес в баскетбол. я влюбился в игру когда смотрел как шак топтал на поляне целые команды. но как бы я не любил ЛАЛ, как бы я не радовался что король возьмет 1 из вечных рекордов именно в футболке моего любимого клуба. я ВСЕГДА буду признавать что майкл это олицетворение баскетбола...
да и с грацией Мэлоуна первым не стать в красивом виде спорта. хотя по сумме свершений Лёба очень близок к вершине всех времён. сделает 40-10-10+ - станет статистическим монстром.
как по мне майкл изменил игру, сейчас ее меняет Стеф. точней уже изменил... но даже если стефан забьет 100 тысяч миллионов трешек для меня ка и для всех тем с кем я вырос Майкл нечто отдельное. мы фанатели кто с шака кто с картера кто с тимака кто с айверсона... но все понимали что майкл это совсем другое...