Эксперт ESPN Стивен Эй Смит заявил, что считает суперзвезду « » вторым среди величайших игроков всех времен.

«Я не поставлю Леброна выше . Но признаюсь, что в моем списке он стоит под 2-м номером.

У него нет такого резюме, как у или . Но я считаю его 2-м номером на горе Рашмор в истории баскетбола», – сказал Смит.

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