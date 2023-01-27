Стивен Эй Смит: «У Леброна нет такого резюме, как у Карима или Рассела, но он второй после Джордана»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс НБА Билл Расселл Карим Абдул-Джаббар Стивен Эй Смит Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит заявил, что считает суперзвезду «Лейкерс» Леброна Джеймса вторым среди величайших игроков всех времен.

«Я не поставлю Леброна выше Майкла Джордана. Но признаюсь, что в моем списке он стоит под 2-м номером.

У него нет такого резюме, как у Карима Абдул-Джаббара или Билла Рассела. Но я считаю его 2-м номером на горе Рашмор в истории баскетбола», – сказал Смит.

Уникальность Леброна: новое доказательство. Сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stivi M.D.
Ответ Целиноградец
Он не станет лучшим скорером, он наберёт больше всех очков в целом за карьеру. Лучшим скорером за отдельно взятую игру останется Уилт со 100 очками, за сезон тоже Уилт с 50+, в среднем по карьере Майкл. В этих номинациях Броньки нет даже в топе. Я уже молчу о процент попадания, о количестве забитых трёх и других снайперских достижениях.
Смотри, я тоже так могу.
Уилт Чемберлен не лучший скорер в истории, он просто набирал больше всех в среднем за сезон. А Джордан не лучший скорер в истории, он просто набирал больше всех в среднем в карьере🤡
От того, что ты переиначил фразу, суть не меняется. Я уже молчу о том, что набрать больше всех очков в истории гораздо круче чем иметь лучший карьер хай в среднем по сезоне или по карьере. Потому что уровень стабильности у Леброна на гораздо более высоком уровне
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Ответ Джонни-массажист
Зря ты так..Саша,на минуточку, чемпион НБА...
А Кристиан Дзаккардо - чемпион мира по футболу) На самом деле, к Кауну хорошо отношусь, и в ЦСКА и в сборной хорошо играл, но просто когда подобного ему Расселла называют одним из лучших в истории, это вызывает лишь смех)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Целиноградец
Ответ Stivi M.D.
Мнение всех этих экспертов ничего не будет значить, когда Леброн побьет рекорд Карима и станет лучшим скорером в истории баскетбола. Вкупе с его универсальностью это делает его недосягаемым для кого-либо, даже Джордана
Он не станет лучшим скорером, он наберёт больше всех очков в целом за карьеру. Лучшим скорером за отдельно взятую игру останется Уилт со 100 очками, за сезон тоже Уилт с 50+, в среднем по карьере Майкл. В этих номинациях Броньки нет даже в топе. Я уже молчу о процент попадания, о количестве забитых трёх и других снайперских достижениях.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Антнов
Ответ Stivi M.D.
Мнение всех этих экспертов ничего не будет значить, когда Леброн побьет рекорд Карима и станет лучшим скорером в истории баскетбола. Вкупе с его универсальностью это делает его недосягаемым для кого-либо, даже Джордана
Причем Леброн никогда не позиционировался как скорер. И да, 5 Лебронов обыграют 5 кого-угодно.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джонни-массажист
Ответ Сергей Орлов
Расселл - бревно уровня Саши Кауна.
Зря ты так..Саша,на минуточку, чемпион НБА...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stivi M.D.
Мнение всех этих экспертов ничего не будет значить, когда Леброн побьет рекорд Карима и станет лучшим скорером в истории баскетбола. Вкупе с его универсальностью это делает его недосягаемым для кого-либо, даже Джордана
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Расселл - бревно уровня Саши Кауна.
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Антнов
Напоминает мультик, где один медвежонок покупает у другого айфон.

- Он может печатать деньги. Он может исполнить три твоих желания.
- Зачем мне всё это, если это не айфон.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий