Стивен Эй Смит: «У Леброна нет такого резюме, как у Карима или Рассела, но он второй после Джордана»
Эксперт ESPN Стивен Эй Смит заявил, что считает суперзвезду «Лейкерс» Леброна Джеймса вторым среди величайших игроков всех времен.
«Я не поставлю Леброна выше Майкла Джордана. Но признаюсь, что в моем списке он стоит под 2-м номером.
У него нет такого резюме, как у Карима Абдул-Джаббара или Билла Рассела. Но я считаю его 2-м номером на горе Рашмор в истории баскетбола», – сказал Смит.
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Уилт Чемберлен не лучший скорер в истории, он просто набирал больше всех в среднем за сезон. А Джордан не лучший скорер в истории, он просто набирал больше всех в среднем в карьере🤡
От того, что ты переиначил фразу, суть не меняется. Я уже молчу о том, что набрать больше всех очков в истории гораздо круче чем иметь лучший карьер хай в среднем по сезоне или по карьере. Потому что уровень стабильности у Леброна на гораздо более высоком уровне
- Он может печатать деньги. Он может исполнить три твоих желания.
- Зачем мне всё это, если это не айфон.