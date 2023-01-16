Главный тренер «Филадельфии» рассказал, каким он видит расклад сил в заочном соперничестве суперзвезды «Лейкерс» и легенды НБА Майкла Джордана.

«Мне кажется, у Леброна будет величайшая карьера всех времен. Пожалуй, уже сейчас можно говорить об этом, она уже величайшая. И он не... Мне кажется, Джордан остается величайшим игроком, но это не отменяет того, что сделал Леброн. У Леброна величайшая карьера», – заявил Риверс.

38-летний Джеймс проводит 20-й сезон в НБА. К воскресной встрече с «Сиксерс» форвард подошел со средними показателями 29,0 очка, 8,4 подбора и 6,8 передачи за игру.

На счету Леброна было 37 989 очков, он приближается к рекордсмену лиги (38 387).

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