Док Риверс: «Джордан остается величайшим игроком, но у Леброна величайшая карьера»

Теги Майкл Джордан Док Риверс Леброн Джеймс Лейкерс Филадельфия НБА Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс рассказал, каким он видит расклад сил в заочном соперничестве суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса и легенды НБА Майкла Джордана.

«Мне кажется, у Леброна будет величайшая карьера всех времен. Пожалуй, уже сейчас можно говорить об этом, она уже величайшая. И он не... Мне кажется, Джордан остается величайшим игроком, но это не отменяет того, что сделал Леброн. У Леброна величайшая карьера», – заявил Риверс.

38-летний Джеймс проводит 20-й сезон в НБА. К воскресной встрече с «Сиксерс» форвард подошел со средними показателями 29,0 очка, 8,4 подбора и 6,8 передачи за игру. 

На счету Леброна было 37 989 очков, он приближается к рекордсмену лиги Кариму Абдул-Джаббару (38 387).

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4 комментария

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Иван Кужилин
Ответ Xell
Топ 3 Майкл, Леброн, Коби. На все времена.
Коби только тут явно лишний, на его место есть и более достойные претенденты
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Суперпупс
Ответ BuTaJIbKa
красиво разложил
угу, напомнило как Мэджик ответил на вопрос Леттермана: "кто же из вас с Бердом лучше?". "Он лучше атаковал, я лучше защищался". "Идеально разрулил" — ответил на это Дэвид.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BuTaJIbKa
красиво разложил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Топ 3 Майкл, Леброн, Коби. На все времена.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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