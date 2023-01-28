Джимми Батлер: «Бэм Адебайо заслужил вызов на Матч звезд»

Теги Майами НБА Матч всех звезд НБА Джимми Батлер Бэм Адебайо Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер считает, что центровой команды Бэм Адебайо должен попасть на Матч всех звезд 2023 года благодаря выбору главных тренеров.

По итогам голосования за стартовые пятерки Адебайо стал всего лишь 8-м среди игроков передней линии на Востоке.

«Мы все знаем, что Бэм Адебайо заслужил вызов на Матч звезд. Думаю, он будет выбран.

Им определенно стоит его выбрать, это точно», – заявил Джимми.

Адебайо в нынешнем сезоне НБА набирает 21,5 очка, 10,1 подбора, 3,1 передачи и 1,2 перехвата в среднем за игру.

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1 комментарий

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mephist13
Батлер согласен не поехать на МВЗ сам, чтобы взяли Адебайо?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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