Лидер « » считает, что центровой команды должен попасть на всех звезд 2023 года благодаря выбору главных тренеров.

По итогам голосования за стартовые пятерки Адебайо стал всего лишь 8-м среди игроков передней линии на Востоке.

«Мы все знаем, что Бэм Адебайо заслужил вызов на Матч звезд. Думаю, он будет выбран.

Им определенно стоит его выбрать, это точно», – заявил Джимми.

Адебайо в нынешнем сезоне набирает 21,5 очка, 10,1 подбора, 3,1 передачи и 1,2 перехвата в среднем за игру.

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