Джимми Батлер: «Бэм Адебайо заслужил вызов на Матч звезд»
Лидер «Майами» Джимми Батлер считает, что центровой команды Бэм Адебайо должен попасть на Матч всех звезд 2023 года благодаря выбору главных тренеров.
По итогам голосования за стартовые пятерки Адебайо стал всего лишь 8-м среди игроков передней линии на Востоке.
«Мы все знаем, что Бэм Адебайо заслужил вызов на Матч звезд. Думаю, он будет выбран.
Им определенно стоит его выбрать, это точно», – заявил Джимми.
Адебайо в нынешнем сезоне НБА набирает 21,5 очка, 10,1 подбора, 3,1 передачи и 1,2 перехвата в среднем за игру.
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