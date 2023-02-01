«Хоукс» снизили цену за Джона Коллинза, хотят получить подходящего игрока

« » больше не требует пик первого раунда в переговорах об обмене , пишет обозреватель The Athletic Сэм Эмик.

Вместо этого «Хоукс» нацелены получить подходящего игрока (или игроков), которые могут усилить команду в нынешнем сезоне.

«Юта» и « » по-прежнему входят в число команд, которые интересуются Коллинзом.

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