«Хоукс» снизили цену за Джона Коллинза, хотят получить подходящего игрока
«Атланта» больше не требует пик первого раунда в переговорах об обмене Джона Коллинза, пишет обозреватель The Athletic Сэм Эмик.
Вместо этого «Хоукс» нацелены получить подходящего игрока (или игроков), которые могут усилить команду в нынешнем сезоне.
«Юта» и «Хьюстон» по-прежнему входят в число команд, которые интересуются Коллинзом.
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