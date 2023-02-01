«Хоукс» снизили цену за Джона Коллинза, хотят получить подходящего игрока

Теги возможные переходы Атланта Хьюстон НБА Юта Джон Коллинз Баскетбол

«Атланта» больше не требует пик первого раунда в переговорах об обмене Джона Коллинза, пишет обозреватель The Athletic Сэм Эмик.

Вместо этого «Хоукс» нацелены получить подходящего игрока (или игроков), которые могут усилить команду в нынешнем сезоне.

«Юта» и «Хьюстон» по-прежнему входят в число команд, которые интересуются Коллинзом.

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4 комментария

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Tim Timson
Ответ Tolball
Юте или Хьюстону он то зачем?У одних Маркканен и Вандербилт есть, у других Смит и Гаруба ,он тока время игровое будет забирать,другое дело Финикс-им за Краудера и Шарича было бы ок.
А уравнивать как его дикий контракт? Шаричем и Краудером маловато будет)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tolball
Юте или Хьюстону он то зачем?У одних Маркканен и Вандербилт есть, у других Смит и Гаруба ,он тока время игровое будет забирать,другое дело Финикс-им за Краудера и Шарича было бы ок.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sonder
Ответ Алексей Водонос
Как бы докидывать пики не пришлось.
придется
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Водонос
Как бы докидывать пики не пришлось.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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