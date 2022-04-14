Дэмиан Лиллард: «Я почти ревную, потому что Макколлуму нравится в «Пеликанс»

Разыгрывающий прокомментировал успехи в .

«Мы знали, что в конечном счете это произойдет. У нас был такой разговор. Мы знали, что этот день наступит, но в тот момент было дерьмово. Мы многого добились. Но, черт возьми, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Странно видеть, что он получает удовольствие от игры с кем-то еще. Я почти ревную, потому что ему нравится играть с ними. Я всегда считал Си Джея моим другом и знал, на что он способен.

Си Джей поддерживал меня, а потом вел себя, как мудак. Он всегда говорит то, что думает. Я общаюсь с каждым по-своему в этой команде. Си Джей бывало говорил: «Вы все хотите победить? Это полная херня. Вам нужно работать над своей игрой». Думаю, что он привносит в команду именно такой подход. Когда произошел обмен, я подумал, что он именно тот, кто им нужен. Посмотрите на их команду, у них есть молодые талантливые игроки. Вы добавляете опыт Макколлума, и у вас получается интересная команда. Думаю, сейчас это обретает форму», – заявил Лиллард.

Макколлум был обменян в «Новый Орлеан» перед дедлайном этого года. Он провел девять сезонов за «Портленд» вместе с Лиллардом.

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