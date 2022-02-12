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    Си Джей Макколлум рассказал о трогательном эпизоде с Юсуфом Нуркичем

    Теги Новый Орлеан Портленд НБА Юсуф Нуркич Си Джей Макколлум Баскетбол

    Защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум поделился трогательной историей с участием бывшего партнера по команде Юсуфа Нуркича.

    «Я позвонил Нуркичу после трейда и сказал, что оставил свою майку на его стуле. Он ответил: «Ого, у меня уже есть такая. Да-да, я стащил ее из помещения для хранения экипировки после твоей последней игры», – рассказал Макколлум.

    Си Джей Макколлум и Юсуф Нуркич вместе играли за «Портленд» более пяти лет. Недавно Макколлум перешел в «Новый Орлеан» в результате громкого обмена с участием нескольких игроков.

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