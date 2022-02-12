Си Джей Макколлум рассказал о трогательном эпизоде с Юсуфом Нуркичем

Защитник «Нового Орлеана» поделился трогательной историей с участием бывшего партнера по команде .

«Я позвонил Нуркичу после трейда и сказал, что оставил свою майку на его стуле. Он ответил: «Ого, у меня уже есть такая. Да-да, я стащил ее из помещения для хранения экипировки после твоей последней игры», – рассказал Макколлум.

Си Джей Макколлум и Юсуф Нуркич вместе играли за «Портленд» более пяти лет. Недавно Макколлум перешел в «Новый Орлеан» в результате громкого обмена с участием нескольких игроков.