«Детройт» получил исключение на 5,3 млн долларов из-за травмы Кейда Каннингема

« » получил исключение травмированного игрока в связи потерей , пишет обозреватель The Athletic Джеймс Эдвардс.

Таким образом, до 10 марта клуб может использовать сумму 5 276 400 долларов, чтобы подписать игрока на 1-летний контракт или выменять игрока с истекающим соглашением.

Каннингем выбыл до конца сезона из-за стрессового перелома левой большеберцовой кости. В середине декабря ему была сделана соответствующая операция.

В нынешнем регулярном чемпионате первый пик драфта-2021 провел только 12 матчей, набирая в среднем 19,9 очка, 6,2 подбора и 6 передач.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит