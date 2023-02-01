«Детройт» получил исключение на 5,3 млн долларов из-за травмы Кейда Каннингема
«Детройт» получил исключение травмированного игрока в связи потерей Кейда Каннингема, пишет обозреватель The Athletic Джеймс Эдвардс.
Таким образом, до 10 марта клуб может использовать сумму 5 276 400 долларов, чтобы подписать игрока на 1-летний контракт или выменять игрока с истекающим соглашением.
Каннингем выбыл до конца сезона из-за стрессового перелома левой большеберцовой кости. В середине декабря ему была сделана соответствующая операция.
В нынешнем регулярном чемпионате первый пик драфта-2021 провел только 12 матчей, набирая в среднем 19,9 очка, 6,2 подбора и 6 передач.
Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит
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