Уильям Ховард покинул «Ховентуд»

Испанский « » объявил о расторжении контракта с легким форвардом Уильямом Ховардом (29 лет, 203 см).

Ховард стал игроком «Ховентуда» в межсезонье-2022. В самом начале чемпионата американец получил мышечно-сухожильный разрыв внутренней части икроножной мышцы.

Уильям из-за повреждения принял участие всего в одном матче сезона-22/23.

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