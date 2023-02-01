«Никс» интересуются Саддиком Беем
«Нью-Йорк» входит в число команд, которые проявляют интерес к форварду «Детройта» Саддику Бею (23 года, 201 см), сообщает инсайдер SNY Ян Бегли.
Насколько далеко стороны продвинулись в переговорах, неизвестно.
Ранее сообщалось, что «Пистонс» готовы обменять Бея, если получат разумное предложение. Игроком также интересовались «Даллас», «Вашингтон» и «Клипперс».
В нынешнем сезоне 23-летний форвард набирает 14,6 очка и 4,5 подбора в среднем за матч при реализации 34,3% бросков из-за дуги.
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