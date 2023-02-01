Дарвин Хэм: «Как бы сильно Леброна не критиковали, он все делает правильно»

Главный тренер « » выразил восхищение лидером команды , который сегодня поднялся на 4-е место в истории НБА по количеству передач за карьеру.

«Это просто парень, который вырос на наших глазах и на протяжении 20 лет играет исключительно правильным образом. Как бы сильно его не критиковали за то, что он не берет на себя решающий бросок и отдает лишние передачи, он все делает правильно. И сегодня вы снова в этом убедились», – сказал Хэм.

Сегодня Джеймс обошел Марка Джексона и Стива Нэша по количеству передач за карьеру и поднялся на 4-е место в истории НБА по этому показателю.

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