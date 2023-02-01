Дарвин Хэм: «Как бы сильно Леброна не критиковали, он все делает правильно»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм выразил восхищение лидером команды Леброном Джеймсом, который сегодня поднялся на 4-е место в истории НБА по количеству передач за карьеру.

«Это просто парень, который вырос на наших глазах и на протяжении 20 лет играет исключительно правильным образом. Как бы сильно его не критиковали за то, что он не берет на себя решающий бросок и отдает лишние передачи, он все делает правильно. И сегодня вы снова в этом убедились», – сказал Хэм.

Сегодня Джеймс обошел Марка Джексона и Стива Нэша по количеству передач за карьеру и поднялся на 4-е место в истории НБА по этому показателю.

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