«Зенит» подпишет Трента Фрейзера («Свободный агент»)

Теги возможные переходы Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

«Зенит» подпишет соглашение с разыгрывающим Трентом Фрейзером (24 года, 188 см), сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Американец начинал нынешнем сезон в белградском клубе ФМП. Показатели в Адриатической лиге – 20,7 очка и 6,1 передачи в среднем за матч, в Лиге чемпионов – 15,0 очка и 8,3 передачи.

Бывший игрок университета Иллинойс не был выбран на драфте НБА 2022 года.

В Питере 🔥 Чемпиона Лиги прибил молодой россиянин, до этого не попадавший в состав

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Julius Nwosu
К сожалению, у Зенита самая слабая игра, из топ 3. И этими судорожными подписаниями, они пытаются спасти сезон, пока ещё есть время сыграться. Итого, на сегодняшний день вместо Соломона - Хэмм, вместо Уимбуша - Моерман, вместо Томассона - Фрейзер.
Но судя по тому, как резко стал забивать тот же Томассон в Греции, дело скорее всего не в игроках. Не всё ладно внутри команды....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий