«Денвер» готов рассмотреть варианты обмена Боунса Хайлэнда
«Денвер» готов рассмотреть варианты обмена разыгрывающего Боунса Хайлэнда перед дедлайном.
Об этом сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.
В составе «Наггетс» Хайлэнд и Брюс Браун способны исполнять роль сменщика Джамала Мюррэя. Последний может отказаться от опции игрока за 6,9 миллиона долларов, чтобы стать свободным агентом в межсезонье-2023.
Грядущее продление Брауна, а также предстоящий второй контракт Хайлэнда (у игрока осталось два года до окончания его соглашения новичка) заставляют заботящихся о налоге «Наггетс» продумывать различные сценарии. По словам источников, эмоциональные диалоги Боунса с главным тренером «Денвера» Майклом Мэлоуном также являются фактором, который влияет на планы руководства клуба.
«Денвер» хотел бы получить для Хайлэнда «защитного игрока передней линии» в дополнение к выбору в 1-м раунде драфта.
Фишер называет «Миннесоту» с экс-президентом «Денвера» Тимом Коннелли во главе в качестве возможного партнера по обмену Хайлэнда. Именно Коннелли несколько лет назад выбирали Боунса на драфте.
22-летний Хайлэнд в нынешнем сезоне НБА 12,4 очка, 2,1 подбора и 3,1 передачи в среднем за игру.
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