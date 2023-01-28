«Денвер» готов рассмотреть варианты обмена Боунса Хайлэнда

Теги возможные переходы Денвер Миннесота НБА Тим Коннелли Брюс Браун Боунс Хайлэнд Баскетбол

«Денвер» готов рассмотреть варианты обмена разыгрывающего Боунса Хайлэнда перед дедлайном.

Об этом сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

В составе «Наггетс» Хайлэнд и Брюс Браун способны исполнять роль сменщика Джамала Мюррэя. Последний может отказаться от опции игрока за 6,9 миллиона долларов, чтобы стать свободным агентом в межсезонье-2023.

Грядущее продление Брауна, а также предстоящий второй контракт Хайлэнда (у игрока осталось два года до окончания его соглашения новичка) заставляют заботящихся о налоге «Наггетс» продумывать различные сценарии. По словам источников, эмоциональные диалоги Боунса с главным тренером «Денвера» Майклом Мэлоуном также являются фактором, который влияет на планы руководства клуба.

«Денвер» хотел бы получить для Хайлэнда «защитного игрока передней линии» в дополнение к выбору в 1-м раунде драфта. 

Фишер называет «Миннесоту» с экс-президентом «Денвера» Тимом Коннелли во главе в качестве возможного партнера по обмену Хайлэнда. Именно Коннелли несколько лет назад выбирали Боунса на драфте.

22-летний Хайлэнд в нынешнем сезоне НБА 12,4 очка, 2,1 подбора и 3,1 передачи в среднем за игру.

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6 комментариев

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chitago
Ну и перевод новости, конечно.
Столько стилистических ошибок
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dimkamelok
Убрать чела с мизерным контрактом? Из-за чего? Не нравится, что он не тюфяк бесхребетный и гонора много? Ну извините, что не все такие сладкие пирожки. На такие деньги найти подобного игрока нереально. Надеюсь, что слух нелепый
+1
0
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dev0
Я все равно не понял, зачем его сбрасывать, если у него неистекающее соглашение. Неплохо иметь какую-никакую опцию со скамейки же.
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RayRay
Убрать ,конечно, эго и будет толк. Чем то напоминает Джамала Кроуфорда ))
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AnTikVar
Хайлэнд это некое подобие Пула, правда, как мне кажется, в целом с броском у Боунса получше. Но самомнение у парня в любом случае запредельное и дичь он творит порой страшную. Пусть уж этим занимается в Денвере Мюррей, делающий это намного стабильнее и с большим КПД. На данном этапе, Денверу гораздо полезнее иметь ветерана, готового убиваться ради командного успеха, а не молодого пацана, который только и желает доказывать всей лиге, как его недооценивают.
+12
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Lokomotiv__1992
Миннисота не все отдали что ли за Гобера ? Ещё есть пик и игроки ?)
+3
0
+3
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