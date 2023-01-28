«Денвер» готов рассмотреть варианты обмена разыгрывающего перед дедлайном.

Об этом сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

В составе «Наггетс» Хайлэнд и способны исполнять роль сменщика Джамала Мюррэя. Последний может отказаться от опции игрока за 6,9 миллиона долларов, чтобы стать свободным агентом в межсезонье-2023.

Грядущее продление Брауна, а также предстоящий второй контракт Хайлэнда (у игрока осталось два года до окончания его соглашения новичка) заставляют заботящихся о налоге «Наггетс» продумывать различные сценарии. По словам источников, эмоциональные диалоги Боунса с главным тренером «Денвера» Майклом Мэлоуном также являются фактором, который влияет на планы руководства клуба.

«Денвер» хотел бы получить для Хайлэнда «защитного игрока передней линии» в дополнение к выбору в 1-м раунде драфта.

Фишер называет «Миннесоту» с экс-президентом « » Тимом Коннелли во главе в качестве возможного партнера по обмену Хайлэнда. Именно Коннелли несколько лет назад выбирали Боунса на драфте.

22-летний Хайлэнд в нынешнем сезоне 12,4 очка, 2,1 подбора и 3,1 передачи в среднем за игру.

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