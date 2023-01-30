Дэмиан Лиллард и Яннис Адетокумбо – лучшие игроки недели
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард и форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо признаны лучшими игроками 15-й недели в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно.
Лиллард на прошедшей неделе набирал 42,3 очка и 7,7 передачи в среднем за матч, реализовав 63,2 процента бросков с игры. «Блэйзерс» выиграли два матча из трех.
Адетокумбо помог «Бакс» провести неделю без поражений (4-0). При этом его показатели составили 38,3 очка, 12,8 подбора и 4,5 передачи в среднем за встречу.
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