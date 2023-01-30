Дэмиан Лиллард и Яннис Адетокумбо – лучшие игроки недели

Теги Милуоки Портленд НБА Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард и форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо признаны лучшими игроками 15-й недели в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно.

Лиллард на прошедшей неделе набирал 42,3 очка и 7,7 передачи в среднем за матч, реализовав 63,2 процента бросков с игры. «Блэйзерс» выиграли два матча из трех.

Адетокумбо помог «Бакс» провести неделю без поражений (4-0). При этом его показатели составили 38,3 очка, 12,8 подбора и 4,5 передачи в среднем за встречу.

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1 комментарий

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Сергей Пузанков
На месте Лилларда мог быт Леброн. Извините)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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