Дэмиан Лиллард и Яннис Адетокумбо – лучшие игроки недели

Разыгрывающий « » и форвард « » признаны лучшими игроками 15-й недели в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно.

Лиллард на прошедшей неделе набирал 42,3 очка и 7,7 передачи в среднем за матч, реализовав 63,2 процента бросков с игры. «Блэйзерс» выиграли два матча из трех.

Адетокумбо помог «Бакс» провести неделю без поражений (4-0). При этом его показатели составили 38,3 очка, 12,8 подбора и 4,5 передачи в среднем за встречу.

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?