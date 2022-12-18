Звездный разыгрывающий « » во время гостевого матча против «Оклахомы» (109:115) был удален с площадки после разговора с болельщиком, сидящим в первом ряду.

Инцидент произошел на последней минуте первой половины встречи. Морэнт неожиданно получил второй технический и был удален, что вызвало недоумение у «Гризлис». Игроки и тренеры команды бросились к судье за объяснениями.

Покидая площадку, Морэнт показал знак сердца и большой палец вверх в сторону болельщика.

Морэнт завершил встречу с 6 очками, реализовав 3 из 10 с игры. Свой первый технический он получил 11 секундами ранее после того, как сфолил, остановив игру, и пожаловался на незафиксированный фол во время его прохода.

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