В «Филадельфии» рассматривают вариант с приобретением Дюрэнта

«Филадельфия» может включиться в борьбу за звездного форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта.
«По состоянию на начало этой недели высокопоставленные члены офиса «Сиксерс» были твердо настроены на взаимодействие с «Нетс» по переходу Дюрэнта», – информирует обозреватель SNY Йен Бегли.
Отмечается, что «Сиксерс» в такой сделке «почти точно» пришлось бы расстаться с талантливым защитником Тайризом Макси. Тобайас Харрис и Матисс Тайбулл также называются в числе игроков, которые могут быть задействованы в обмене.
В случае перехода в «Филадельфию» Дюрэнт объединил бы усилия с Джоэлом Эмбиидом и Джеймсом Харденом. Эти трое взяли восемь из последних тринадцати титулов самого результативного игрока сезона НБА.
Ранее сообщалось, что Дюрэнт хотел бы воссоединиться с Харденом в «Сиксерс».
Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена