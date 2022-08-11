В «Филадельфии» рассматривают вариант с приобретением Дюрэнта

может включиться в борьбу за звездного форварда .

«По состоянию на начало этой недели высокопоставленные члены офиса «Сиксерс» были твердо настроены на взаимодействие с «Нетс» по переходу Дюрэнта», – информирует обозреватель SNY Йен Бегли.

Отмечается, что «Сиксерс» в такой сделке «почти точно» пришлось бы расстаться с талантливым защитником Тайризом Макси. Тобайас Харрис и Матисс Тайбулл также называются в числе игроков, которые могут быть задействованы в обмене.

В случае перехода в «Филадельфию» Дюрэнт объединил бы усилия с Джоэлом Эмбиидом и . Эти трое взяли восемь из последних тринадцати титулов самого результативного игрока сезона .

Ранее сообщалось, что Дюрэнт хотел бы воссоединиться с Харденом в «Сиксерс».

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена