Яннис Адетокумбо: «В баскетболе ФИБА защита жестче, чем в НБА»

Форвард «Милуоки» объяснил, как читает игру против разных защитных схем.

«Я видел все возможные защитные схемы. Со мной играли два больших, меня опекали игроки ниже ростом и форварды по всей площадке. Против меня использовали двойную опеку в посте и выстраивали «стену» в «краске». Были даже случаи, когда меня опекал низкий защитник.

Выходя на площадку, я стараюсь читать игру и использовать каждую возможность. Если партнер открыт – отдаю пас, и если он забивает, я счастлив, потому что это правильное решение. Иногда я играю один на один и забиваю, иногда нет.Но независимо от результата, я доволен, потому что доверяю своим инстинктам.

Я усердно работал всю жизнь и видел все виды защиты. В баскетболе ФИБА защита еще жестче, чем в НБА . Конечно, я не говорю о плей-офф – имею в виду регулярный сезон», – сказал Яннис Адетокумбо .