«Индиана» объявила о продлении контракта с Майлзом Тернером

Теги переходы Индиана НБА Майлз Тернер Баскетбол

«Индиана» официально объявила о продлении контракта с центровым Майлзом Тернером (26 лет, 211 см).

По информации СМИ, «Пэйсерс» и Тернер договорились о продлении соглашения на два года, за которые игрок получит 60 миллионов долларов, а также о пересмотре его зарплаты за сезон-2022/23.

Новый контракт будет рассчитан до конца сезона-2024/25 с ежегодной заработной платой около 20 (20,9 и 19,9) миллионов долларов в двух следующих сезонах. Помимо этого, зарплата Тернера за нынешний сезон будет увеличена на 17,1 миллиона долларов и в сумме составит 35,1 миллиона. Это крупнейшее увеличение действующего контракта в истории НБА.

Показатели Тернера в нынешнем сезоне – 17,5 очка, 7,8 подбора, 1,3 передачи и 2,4 блок-шота в среднем за матч.

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4 комментария

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Coolman20000
Возможно в коллективном соглашении скоро появится "поправка Тёрнера". Ген менеджер сработал как надо, и актив сохранил и увеличил превлекательность для потенциального обмена.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ggg hhh
Ответ ggg hhh
лол
а ну про пол зарплат не надо будет думать
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ggg hhh
лол
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Дичь.
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-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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