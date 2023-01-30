«Индиана» объявила о продлении контракта с Майлзом Тернером

« » официально объявила о продлении контракта с центровым (26 лет, 211 см).

По информации СМИ, «Пэйсерс» и Тернер договорились о продлении соглашения на два года, за которые игрок получит 60 миллионов долларов, а также о пересмотре его зарплаты за сезон-2022/23.

Новый контракт будет рассчитан до конца сезона-2024/25 с ежегодной заработной платой около 20 (20,9 и 19,9) миллионов долларов в двух следующих сезонах. Помимо этого, зарплата Тернера за нынешний сезон будет увеличена на 17,1 миллиона долларов и в сумме составит 35,1 миллиона. Это крупнейшее увеличение действующего контракта в истории .

Показатели Тернера в нынешнем сезоне – 17,5 очка, 7,8 подбора, 1,3 передачи и 2,4 блок-шота в среднем за матч.

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