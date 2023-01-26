«Индиана» готова обменять Бадди Хилда

Теги возможные переходы Индиана НБА Майлз Тернер Бадди Хилд Крис Дуарте Баскетбол

Атакующий защитник «Индианы» Бадди Хилд может сменить команду перед дедлайном. По информации обозревателя Hoops Wire Сэма Амико, «Пэйсерс» готовы вести переговоры об обмене 30-летнего игрока.

Хилд набирает 17,6 очка, 4,9 подбора, 2,7 передачи и 1 перехват в среднем за матч при реализации 42% бросков из-за дуги. За этот сезон он заработает 21,2 миллиона долларов, за следующий – 19,3 миллиона.

Ранее сообщалось, что «Индиана» также может расстаться с Крисом Дуарте, показатели которого значительно упали по сравнению с первым сезоном НБА. При этом клуб намерен сохранить центрового Майлза Тернера, который имеет истекающий контракт и часто упоминается в слухах о возможном обмене.

Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Райли Карри
После стольких лет
Всегда
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий