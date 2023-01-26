«Индиана» готова обменять Бадди Хилда

Атакующий защитник «Индианы» может сменить команду перед дедлайном. По информации обозревателя Hoops Wire Сэма Амико, «Пэйсерс» готовы вести переговоры об обмене 30-летнего игрока.

Хилд набирает 17,6 очка, 4,9 подбора, 2,7 передачи и 1 перехват в среднем за матч при реализации 42% бросков из-за дуги. За этот сезон он заработает 21,2 миллиона долларов, за следующий – 19,3 миллиона.

Ранее сообщалось, что « » также может расстаться с , показатели которого значительно упали по сравнению с первым сезоном . При этом клуб намерен сохранить центрового , который имеет истекающий контракт и часто упоминается в слухах о возможном обмене.

Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу