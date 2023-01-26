«Индиана» готова обменять Бадди Хилда
Атакующий защитник «Индианы» Бадди Хилд может сменить команду перед дедлайном. По информации обозревателя Hoops Wire Сэма Амико, «Пэйсерс» готовы вести переговоры об обмене 30-летнего игрока.
Хилд набирает 17,6 очка, 4,9 подбора, 2,7 передачи и 1 перехват в среднем за матч при реализации 42% бросков из-за дуги. За этот сезон он заработает 21,2 миллиона долларов, за следующий – 19,3 миллиона.
Ранее сообщалось, что «Индиана» также может расстаться с Крисом Дуарте, показатели которого значительно упали по сравнению с первым сезоном НБА. При этом клуб намерен сохранить центрового Майлза Тернера, который имеет истекающий контракт и часто упоминается в слухах о возможном обмене.
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