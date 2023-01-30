Игроки УНИКСа облили Артура Бигеева водой в честь первой победы в качестве и.о. главного тренера

Теги УНИКС видео БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Игроки УНИКСа в раздевалке поздравили Артура Бигеева с первой победой в качестве исполняющего обязанности главного тренера и устроили ему душ из бутылок.

В понедельник УНИКС обыграл «Нижний Новгород» (86:85) в рамках второго этапа регулярного чемпионата Лиги ВТБ. Победу команде принес трехочковый мяч Дэрила Мэйкона за 7,6 секунды до конца встречи.

Бигеев заменил главного тренера Велимира Перасовича, который пропустил матч из-за болезни.

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