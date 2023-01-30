Артур Бигеев: «В четвертой четверти собрались и отыграли в обороне так, как должны»

И.о. главного тренера УНИКСа Артур Бигеев прокомментировал тяжелую победу над «Нижним Новгородом» (86:85) во втором этапе регулярного чемпионата Лиги ВТБ.

«На протяжении 30 минут встречи играли плохо. Это далеко не лучший матч команды, прежде всего, в защите.

Безусловно, я рад, что в четвертой четверти ребята собрались и отыграли в обороне так, как они могут и должны. В этом периоде показали другую энергетику, другое желание. Агрессивность и интенсивность были гораздо выше. К сожалению, это случилось лишь в финальной 10-минутке. Но победа есть победа.

Индивидуально отмечу Дэрила Мэйкона, который, в целом, отлично сыграл в нападении и забил решающий бросок. Это игрок такого уровня, который может решить исход встречи», – сказал Бигеев.

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович пропустил матч из-за болезни.

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