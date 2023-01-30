Дэрил Мэйкон забросил победный трехочковый за 7,6 секунды до конца матча против «НН»
Атакующий защитник УНИКСа Дэрил Мэйкон принес казанской команде победу над «Нижним Новгородом» (86:85), забросив трехочковый мяч за 7,6 секунды до конца встречи.
При счете 83:85 Мэйкон получил мяч у своего кольца, перешел центральную линию, оторвался от Евгения Бабурина при помощи кроссовера и вывел свою команду вперед попаданием из-за дуги.
Американец стал самым результативным игроком матча, набрав 31 очко. Также на его счету 2 передачи и 3 перехвата.
УНИКС обыграл «НН» в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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