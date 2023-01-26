Во время матча «Оклахома» – « » (137:132) состоялась дуэль звездных разыгрывающих и .

Янг набрал 33 очка, 3 подбора и 11 передач при 5 потерях и 10 из 20 с игры.

На счету Гилджес-Александера 36 очков, 5 подборов, 7 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота при 4 потерях и 13 из 22 с игры.

Наши среди лучших. Егор Демин уже побеждает с «Реалом»

Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн