Трэй Янг набрал 33 очка и 11 передач в победном матче с «Оклахомой» Шэя Гилджес-Александера

Теги Атланта НБА видео Оклахома-Сити Трэй Янг Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Во время матча «Оклахома» – «Атланта» (137:132) состоялась дуэль звездных разыгрывающих Трэя Янга и Шэя Гилджес-Александера.

Янг набрал 33 очка, 3 подбора и 11 передач при 5 потерях и 10 из 20 с игры.

На счету Гилджес-Александера 36 очков, 5 подборов, 7 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота при 4 потерях и 13 из 22 с игры.

Наши среди лучших. Егор Демин уже побеждает с «Реалом»

Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lovesalat
Ответ 711M
damn, bro! твой коммент crazy🤪
hell yeah, чувак!
Трей-beast
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
711M
Ответ Лебарь
ТРЭЙ very good, несмотря на весь trash,тянет лямку, стабильно, умница !!!
damn, bro! твой коммент crazy🤪
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лебарь
ТРЭЙ very good, несмотря на весь trash,тянет лямку, стабильно, умница !!!
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nbawade
Валерий, правила русского языка изучать не пробовали?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий