Разыгрывающий «Оклахомы» исполнил решающий бросок в матче с лидером Западной конференции « » (101:99).

Гилджес-Александер забросил при счете 99:99 за 9,2 секунды до финальной сирены.

На счету Шэя 34 очка, 5 подборов и 5 передач.

«Тандер» удалось прервать 9-матчевую победную серию «Наггетс».

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению