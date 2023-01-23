Шэй Гилджес-Александер стал автором победного попадания в матче с «Денвером»

Теги Денвер НБА видео Оклахома-Сити Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер исполнил решающий бросок в матче с лидером Западной конференции «Денвером» (101:99).

Гилджес-Александер забросил при счете 99:99 за 9,2 секунды до финальной сирены.

На счету Шэя 34 очка, 5 подборов и 5 передач.

«Тандер» удалось прервать 9-матчевую победную серию «Наггетс».

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению

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2 комментария

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Андрей Габдрахманов
А паренок то стал топом ) как и ожидалось когда его меняли )
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-1
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Sergio19882007
отличная ночь-денвер,даллас и гсв проиграли,ЛАК,Санс и ЛАЛ выиграли) так бы всегда)
+2
-6
-4
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