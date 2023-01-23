Шэй Гилджес-Александер стал автором победного попадания в матче с «Денвером»
Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер исполнил решающий бросок в матче с лидером Западной конференции «Денвером» (101:99).
Гилджес-Александер забросил при счете 99:99 за 9,2 секунды до финальной сирены.
На счету Шэя 34 очка, 5 подборов и 5 передач.
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