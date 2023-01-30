Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс рассказал о том, как центровой способен влиять на игру.

«Я видел парня, который проник под наше кольцо и имел возможность исполнить открытый лэй-ап. Потом он заметил Руди. Тот в итоге напал на него, парень выронил мяч, а Руди забрал его.

Само присутствие Гобера оказывает влияние на многих игроков соперника. Я рассказал об этом эпизоде нашим ребятам во время матча, когда мы были на скамейке», – заявил Эдвардс.

«Вулвс» выменяли Гобера из «Джаз» в межсезонье-2022 за крупную компенсацию. Француз набирает 13,3 очка, 11,7 подбора и 1,3 блок-шота в среднем за игру.

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