Кайл Андерсон: «В последних матчах Эдвардс играет на уровне Топ-10 лучших игроков НБА»
Форвард «Миннесоты» Кайл Андерсон после победы над «Мемфисом» (111:100) отдал должное защитнику команды Энтони Эдвардсу.
В последних десяти матчах Эдвардс набирает в среднем 27,8 очка, 5,0 подбора, 4,8 передачи и 1,8 перехвата за игру.
«В последних матчах Эдвардс играет на уровне Топ-10 лучших игроков НБА. Он играет на уровне стартовой пятерки Матча всех звезд. Все могли это видеть. И у него еще огромный потенциал, ему еще есть куда расти. Это выглядит пугающе», – заявил Андерсон.
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