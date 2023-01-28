Кайл Андерсон: «В последних матчах Эдвардс играет на уровне Топ-10 лучших игроков НБА»

Теги Миннесота НБА Кайл Андерсон Энтони Эдвардс Баскетбол

Форвард «Миннесоты» Кайл Андерсон после победы над «Мемфисом» (111:100) отдал должное защитнику команды Энтони Эдвардсу.

В последних десяти матчах Эдвардс набирает в среднем 27,8 очка, 5,0 подбора, 4,8 передачи и 1,8 перехвата за игру.

«В последних матчах Эдвардс играет на уровне Топ-10 лучших игроков НБА. Он играет на уровне стартовой пятерки Матча всех звезд. Все могли это видеть. И у него еще огромный потенциал, ему еще есть куда расти. Это выглядит пугающе», – заявил Андерсон.

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2 комментария

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Константин Ловков
Команда Sports.ru
Константин Ловков
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263 подписчика
Ответ noke
Как они говорят-то вообще такое? Там первая десятка набита как сельдь в бочке. На последнее место в десятке претендентов штук шесть. Куда там Эдвардса то впихнуть?
Речь же про именно отрезок здесь и сейчас, такая десятка в моменте более гибкая, чем просто топ-10 сезона
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
noke
Как они говорят-то вообще такое? Там первая десятка набита как сельдь в бочке. На последнее место в десятке претендентов штук шесть. Куда там Эдвардса то впихнуть?
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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