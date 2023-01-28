Форвард «Миннесоты» после победы над «Мемфисом» (111:100) отдал должное защитнику команды .

В последних десяти матчах Эдвардс набирает в среднем 27,8 очка, 5,0 подбора, 4,8 передачи и 1,8 перехвата за игру.

«В последних матчах Эдвардс играет на уровне Топ-10 лучших игроков . Он играет на уровне стартовой пятерки Матча всех звезд. Все могли это видеть. И у него еще огромный потенциал, ему еще есть куда расти. Это выглядит пугающе», – заявил Андерсон.

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