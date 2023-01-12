«Баскония» отправилась в Белград без Маркуса Ховарда

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Защитник «Басконии» Маркус Ховард не полетел с командой в Белград на матч 19-го тура Евролиги против «Партизана».

По словам испанского клуба, игрок испытывает боли в спине после матча с «Баварией», который состоялся во вторник. «Баскония» не хочет рисковать здоровьем одного из лидеров и приняла это решение в качестве меры предосторожности. 

Ховард будет тренироваться индивидуально вместе с медперсоналом клуба. В воскресенье «Басконии» предстоит встреча с «Ховентудом» в рамках ACB.

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