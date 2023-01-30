Президент РФБ Андрей Кириленко посетил Челябинск в рамках рабочей поездки.

Визит главы РФБ в Челябинск начался с большого интервью для местной телевизионной и радиовещательной компании. Позже Кириленко встретился с правительством Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером. На этой встрече обсуждались актуальные вопросы взаимодействия и дальнейшего развития баскетбола на Южном Урале.

По итогам встречи правительство Челябинской области и Российская федерация баскетбола заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие и популяризацию баскетбола на Южном Урале.

«Очень приятно видеть людей, которые поддерживают баскетбол. Соглашусь, что сейчас в Челябинской области баскетбольный бум. Здорово, когда правительство работает вместе с федерацией. Я привожу Челябинскую область в пример многим регионам, потому что за последние годы здесь произошел огромный скачок. Развитие баскетбола в регионе будет продолжаться. Челябинск – это серьезный центр баскетбола, который с недавних пор появился на баскетбольной карте страны. Здесь постоянно растет количество занимающихся баскетболом, который в прошлом году получил статус базового вида спорта в регионе. С подписанием соглашения мы сможем выйти на новый уровень, который позволит активно развивать новые направления – образовательные программы для тренеров, судейство, тихий!баскетбол и многое другое. Отдельно хочу поблагодарить Челябинскую область за проведение финала прошлогоднего чемпионата России 3х3. За 5 дней матчи посетили более 10 000 зрителей, а игры финального дня собрали рекордную аудиторию – около 4500 человек», – заявил Кириленко.

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