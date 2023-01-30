Тайриз Халибертон на этой неделе возобновит тренировки

Разыгрывающий «Пэйсерс» на этой неделе возобновит тренировки.

Халибертон пропустил 10 матчей из-за травм локтя и колена, которые получил в результате падения в игре с «Никс» 11 января.

Предполагается, что возвращение Тайриза на площадку может состояться во встречах с «Сакраменто» (пятница) или «Кливлендом» (воскресенье).

22-летний Халибертон в нынешнем сезоне набирает 20,2 очка, 4,0 подбора и 10,2 передачи в среднем за игру.

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