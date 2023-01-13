Тайриз Халибертон пропустит как минимум 2 недели из-за травм локтя и колена

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Разыгрывающему «Индианы» Тайризу Халибертону диагностировали растяжение связок левого локтя и легкий ушиб кости левого колена. Игрок пройдет повторное обследование через две недели.

Халибертон травмировался во время третьей четверти матча против «Никс» (113:119) в среду.

После матча главный тренер «Индианы» Рик Карлайл заявил, что Тайризу придется использовать костыли. При этом он отметил, что травма, как рассчитывают в клубе, не должна вывести плеймейкера из строя на длительный период.

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