Тайриз Халибертон: «Хочу остаться в «Индиане» надолго»

Разыгрывающий «Индианы» признался, что хочет остаться в своем нынешнем клубе надолго.

«Я говорил об этом, когда перешел из «Сакраменто». Такой я человек. Я влюбляюсь и вкладываюсь в команду, в которой нахожусь.

Я хочу остаться здесь надолго. Я говорю честно. Мне здесь нравится. Моей семье здесь нравится.

Конечно, это , это бизнес. Я говорил то же самое о «Сакраменто», а потом меня обменяли. Но я хочу оставаться там, где сейчас нахожусь, и это здесь, в Индианаполисе», – сказал Халибертон.

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