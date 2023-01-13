Тайриз Халибертон: «Хочу остаться в «Индиане» надолго»
Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон признался, что хочет остаться в своем нынешнем клубе надолго.
«Я говорил об этом, когда перешел из «Сакраменто». Такой я человек. Я влюбляюсь и вкладываюсь в команду, в которой нахожусь.
Я хочу остаться здесь надолго. Я говорю честно. Мне здесь нравится. Моей семье здесь нравится.
Конечно, это НБА, это бизнес. Я говорил то же самое о «Сакраменто», а потом меня обменяли. Но я хочу оставаться там, где сейчас нахожусь, и это здесь, в Индианаполисе», – сказал Халибертон.
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