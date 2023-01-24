Джермэйн Лав: «В прошлом матче с УНИКСом мы были немного истощены. Сейчас мы в полном оружии»

Теги УНИКС Кубок России БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Джермэйн Лав Баскетбол

Защитник «Нижнего Новгорода» Джермэйн Лав поделился ожиданиями от матча против УНИКСа в Кубке России.

«В прошлом матче с УНИКСом я не играл, плюс мы были немного истощены. Сейчас мы в полном оружии. В защите и нападении. Это будет интересная игра. Сейчас у нашей команды другая динамика. Мы будем лучше думать о том, что мы делаем в защите, в нападении, какую энергию даем. Я больше сосредоточен не на УНИКСе, а на действиях и подходе нашей команды», – заявил Лав.

Предыдущая встреча команд состоялась 18 декабря. УНИКС дома обыграл «Нижний Новгород» (86:71) в Единой лиге ВТБ.

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