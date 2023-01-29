Леброн Джеймс провел концовку овертайма против «Бостона» на скамейке с полотенцем на голове
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс тяжело переживал субботнее поражение от «Бостона» (121:125 ОТ).
Четырехкратный чемпион НБА провел концовку дополнительной 5-минутки, сидя на скамейке запасных с полотенцем на опущенной голове. Не дожидаясь финальной сирены, Леброн поднялся и удалился в раздевалку.
Джеймс мог принести «Лейкерс» победу в основное время матча, но не реализовал лэй-ап в проходе на последних секундах. На повторе отчетливо видно, что Джейсон Тейтум ударил Леброна по левой руке и помешал броску. Судьи не зафиксировали фол, но после матча признали, что пропустили эпизод.
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игра окончилась свисток был. Уже ничего не поменять .теперь что ..идти прыгать с моста из за поражения ?
И на контрасте убитый Леброн со своими 40 очками. Думаю, деду, который всё ещё живёт игрой, несмотря на все свои регалии, крайне непросто делить раздевалку с челом с таким вот менталитетом
Полосатые плюнули в лицо ему и всем поклонникам баскетбола.
Так продолжаться дальше не может, лига обязана пересматривать действующие правила, чтобы исключить подобного рода моменты. Результат матча решило не мастерство игроков, а трио людей в чёрном. Это позор.
И в лиге понимают, что это позор. На официальном канале НБА в Ютубе они даже постыдились выкладывать традиционный хайлайт концовки, типа Wild Finish. Ибо комментарии к данному видео были бы совсем не дружелюбные. И это мы говорим об игре Бостон-Лейкерс, матче-витрине баскетбола НБА