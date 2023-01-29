Леброн Джеймс провел концовку овертайма против «Бостона» на скамейке с полотенцем на голове

Теги Бостон Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс тяжело переживал субботнее поражение от «Бостона» (121:125 ОТ).

Четырехкратный чемпион НБА провел концовку дополнительной 5-минутки, сидя на скамейке запасных с полотенцем на опущенной голове. Не дожидаясь финальной сирены, Леброн поднялся и удалился в раздевалку.

Джеймс мог принести «Лейкерс» победу в основное время матча, но не реализовал лэй-ап в проходе на последних секундах. На повторе отчетливо видно, что Джейсон Тейтум ударил Леброна по левой руке и помешал броску. Судьи не зафиксировали фол, но после матча признали, что пропустили эпизод.

Уникальность Леброна: новое доказательство. Сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kikir
Ответ armageddon123456
Да там конечно дизмораль лютая была. Смысл выкладываться в овере если матроскины все равно задушили бы
ну такое себе оправдание, надо было не нюни распускать, а играть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
anastasia Krugova
Ответ Cash_flow
Ну и Рассел в конце видоса, конечно, без комментариев. Победа или поражение, главное хэвин фан, гайс 😀 И на контрасте убитый Леброн со своими 40 очками. Думаю, деду, который всё ещё живёт игрой, несмотря на все свои регалии, крайне непросто делить раздевалку с челом с таким вот менталитетом
Это всего лишь работа . не нужно придавать такого огромного значения игре. В жизни есть вещи и важнее чем проигрыш /победа. Сам Леброн десятки раз был замечен в таких же моментах! Я уважаю его за его долголетия , лично как игрок он мне не импонирует ..Но все же .
игра окончилась свисток был. Уже ничего не поменять .теперь что ..идти прыгать с моста из за поражения ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cash_flow
Ну и Рассел в конце видоса, конечно, без комментариев. Победа или поражение, главное хэвин фан, гайс 😀

И на контрасте убитый Леброн со своими 40 очками. Думаю, деду, который всё ещё живёт игрой, несмотря на все свои регалии, крайне непросто делить раздевалку с челом с таким вот менталитетом
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мурзин Ринат
Ответ The Don Killuminati
И тебя вылечат
Т.е когда Газоль был во второй защитной пятерке и его команда была на 6 месте - он получил мистера замка, это не обида журналюг? И когда вместо того, чтоб быть пару раз единогласным мвп один журналист голосует постоянно за Кармело который на 8 месте или за Ноа, это не заговор?) при этом при любом перечисление наград, Карри ставят в пример что он именно единогласный) нет уж тут вы не правы
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
The Don Killuminati
Ответ Мурзин Ринат
Не понимаю офис лиги, Лейкерс это контент после каждого матча и во время него, почему же лига явно закапывает Лал!!! Раньше существовала теория, что Сан-Франциско это же эпицентр ЛГБТ , и что Сильвер с дружками делают всё для своих любимчиков, что и делали до 2020 года , но рекорд Леброна и Брони это масштабные деньги и хайп! Или в лиге до сих пор остались фанаты Майкла, которые в своё время не дали несколько мвп и отняли 100% мистер Замок у Леброна, чтоб не портить наследие Майкла!
И тебя вылечат
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мурзин Ринат
Не понимаю офис лиги, Лейкерс это контент после каждого матча и во время него, почему же лига явно закапывает Лал!!! Раньше существовала теория, что Сан-Франциско это же эпицентр ЛГБТ , и что Сильвер с дружками делают всё для своих любимчиков, что и делали до 2020 года , но рекорд Леброна и Брони это масштабные деньги и хайп! Или в лиге до сих пор остались фанаты Майкла, которые в своё время не дали несколько мвп и отняли 100% мистер Замок у Леброна, чтоб не портить наследие Майкла!
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cash_flow
Очень обидно за великого игрока.
Полосатые плюнули в лицо ему и всем поклонникам баскетбола.

Так продолжаться дальше не может, лига обязана пересматривать действующие правила, чтобы исключить подобного рода моменты. Результат матча решило не мастерство игроков, а трио людей в чёрном. Это позор.

И в лиге понимают, что это позор. На официальном канале НБА в Ютубе они даже постыдились выкладывать традиционный хайлайт концовки, типа Wild Finish. Ибо комментарии к данному видео были бы совсем не дружелюбные. И это мы говорим об игре Бостон-Лейкерс, матче-витрине баскетбола НБА
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
armageddon123456
Да там конечно дизмораль лютая была. Смысл выкладываться в овере если матроскины все равно задушили бы
+26
-5
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RAMIK
Стыдно за судей. Почему нельзя посмотреть повтор!!!
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий