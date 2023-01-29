Леброн Джеймс провел концовку овертайма против «Бостона» на скамейке с полотенцем на голове

Форвард «Лейкерс» тяжело переживал субботнее поражение от « » (121:125 ОТ).

Четырехкратный чемпион НБА провел концовку дополнительной 5-минутки, сидя на скамейке запасных с полотенцем на опущенной голове. Не дожидаясь финальной сирены, Леброн поднялся и удалился в раздевалку.

Джеймс мог принести « » победу в основное время матча, но не реализовал лэй-ап в проходе на последних секундах. На повторе отчетливо видно, что Джейсон Тейтум ударил Леброна по левой руке и помешал броску. Судьи не зафиксировали фол, но после матча признали, что пропустили эпизод.

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