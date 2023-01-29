ACB. «Реал» сыграет в гостях с «Манресой», «Баскония» – с «Мурсией» и другие матчи
В воскресенье, 29 января, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.
«Реал» сыграет в гостях с «Манресой», «Баскония» – с «Мурсией».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 января, 14.30, «Pavelló Nou Congost»
- Дата проведения
- 29 января, 15.00, «Паласио де Депортес де Малага»
- Дата проведения
- 29 января, 19.00, «Palacio Municipal De Deportes»
- Дата проведения
- 29 января, 20.30, «Гран-Канария Арена»
- Дата проведения
- 29 января, 22.00, «Príncipe Felipe Arena»
Положение команд: Реал – 14-3, Барселона – 15-3, Баскония – 13-4, Тенерифе – 14-4, Уникаха – 12-5, Ховентуд – 11-7, Гран-Канария – 10-7, Валенсия – 9-8, Обрадойро – 9-8, Бреоган– 9-9, Мурсия – 8-9, Бильбао – 8-10, Жирона – 7-11, Гранада – 5-13, Сарагоса – 4-13, Манреса – 3-14, Бетис – 3-14, Фуэнлабрада – 3-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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