ACB. «Реал» сыграет в гостях с «Манресой», «Баскония» – с «Мурсией» и другие матчи

В воскресенье, 29 января, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.

«Реал» сыграет в гостях с «Манресой», «Баскония» – с «Мурсией».

АСВ

Регулярный чемпионат

Мурсия – Баскония Дата проведения 29 января, 19.00, «Palacio Municipal De Deportes» Онлайн матча

Положение команд: Реал – 14-3, – 15-3, Баскония – 13-4, – 14-4, Уникаха – 12-5, Ховентуд – 11-7, Гран-Канария – 10-7, Валенсия – 9-8, Обрадойро – 9-8, Бреоган– 9-9, Мурсия – 8-9, – 8-10, – 7-11, Гранада – 5-13, Сарагоса – 4-13, Манреса – 3-14, Бетис – 3-14, Фуэнлабрада – 3-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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