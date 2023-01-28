ACB. «Жирона» против «Барселоны», «Бильбао» сыграет с «Ховентудом» и другие матчи

Теги результаты Ховентуд Барселона чемпионат Испании Жирона Гранада Фуэнлабрада Бильбао Бреоган Тенерифе Баскетбол

В субботу, 28 января, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.

«Жирона» примет «Барселону», «Бильбао» дома сыграет с «Ховентудом».

АСВ

Регулярный чемпионат

Фуэнлабрада – Тенерифе
Дата проведения
28 января, 19.30, «Полидепортиво Фернандо Мартин»
Онлайн матча

Бреоган – Гранада
Дата проведения
28 января, 20.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
Онлайн матча

Жирона – Барселона
Дата проведения
28 января, 22.45, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
Онлайн матча

Бильбао – Ховентуд
Дата проведения
28 января, 22.45, «Бильбао Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 14-3, Барселона – 14-3, Баскония – 13-4, Тенерифе – 13-4, Уникаха – 12-5, Ховентуд – 10-7, Гран-Канария – 10-7, Валенсия – 9-8, Обрадойро – 9-8, Бреоган– 8-9, Бильбао – 8-9, Мурсия – 8-9, Жирона – 7-10, Гранада – 5-12, Сарагоса – 4-13, Манреса – 3-14, Бетис – 3-14, Фуэнлабрада – 3-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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