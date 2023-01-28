ACB. «Жирона» против «Барселоны», «Бильбао» сыграет с «Ховентудом» и другие матчи
В субботу, 28 января, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.
«Жирона» примет «Барселону», «Бильбао» дома сыграет с «Ховентудом».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 января, 19.30, «Полидепортиво Фернандо Мартин»
- Дата проведения
- 28 января, 20.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
- Дата проведения
- 28 января, 22.45, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
- Дата проведения
- 28 января, 22.45, «Бильбао Арена»
Положение команд: Реал – 14-3, Барселона – 14-3, Баскония – 13-4, Тенерифе – 13-4, Уникаха – 12-5, Ховентуд – 10-7, Гран-Канария – 10-7, Валенсия – 9-8, Обрадойро – 9-8, Бреоган– 8-9, Бильбао – 8-9, Мурсия – 8-9, Жирона – 7-10, Гранада – 5-12, Сарагоса – 4-13, Манреса – 3-14, Бетис – 3-14, Фуэнлабрада – 3-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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