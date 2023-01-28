ACB. «Жирона» против «Барселоны», «Бильбао» сыграет с «Ховентудом» и другие матчи

В субботу, 28 января, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.

«Жирона» примет «Барселону», «Бильбао» дома сыграет с « ».

АСВ

Регулярный чемпионат

Бреоган – Гранада Дата проведения 28 января, 20.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo» Онлайн матча

Положение команд: Реал – 14-3, – 14-3, Баскония – 13-4, – 13-4, Уникаха – 12-5, Ховентуд – 10-7, Гран-Канария – 10-7, Валенсия – 9-8, Обрадойро – 9-8, Бреоган– 8-9, – 8-9, Мурсия – 8-9, – 7-10, Гранада – 5-12, Сарагоса – 4-13, Манреса – 3-14, Бетис – 3-14, Фуэнлабрада – 3-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Чем болеет «Миннесота»? Энтони Эдвардс и системная красная волчанка

В Перми придумали великую развлекуху. Фанаты «Пармы» поют песню из «Титаника» в караоке