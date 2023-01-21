ACB. «Манреса» против «Уникахи», «Тенерифе» сыграет с «Бетисом»

В субботу, 21 января, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут три матча.

«Манреса» встретится с «Уникахой», «Тенерифе» сыграет с « ».

АСВ

Регулярный чемпионат

Тенерифе – Бетис Дата проведения 21 января, 22.45, «Pabellon Insular Santiago Martin» Онлайн матча

Положение команд: Реал – 13-3, Барселона – 13-3, Баскония – 13-3, – 12-4, – 11-5, Ховентуд – 10-6, Гран-Канария – 9-7, Бреоган– 8-8, Бильбао – 8-8, Валенсия – 8-8, Обрадойро – 8-8, Мурсия – 7-9, Жирона – 6-10, Гранада – 5-11, Сарагоса – 4-12, – 3-13, Бетис – 3-13, – 3-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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