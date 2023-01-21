ACB. «Манреса» против «Уникахи», «Тенерифе» сыграет с «Бетисом»
В субботу, 21 января, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут три матча.
«Манреса» встретится с «Уникахой», «Тенерифе» сыграет с «Бетисом».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 января, 20.00, «Полидепортиво Фернандо Мартин»
- Дата проведения
- 21 января, 22.45, «Pabellon Insular Santiago Martin»
- Дата проведения
- 21 января, 22.45, «Pavelló Nou Congost»
Положение команд: Реал – 13-3, Барселона – 13-3, Баскония – 13-3, Тенерифе – 12-4, Уникаха – 11-5, Ховентуд – 10-6, Гран-Канария – 9-7, Бреоган– 8-8, Бильбао – 8-8, Валенсия – 8-8, Обрадойро – 8-8, Мурсия – 7-9, Жирона – 6-10, Гранада – 5-11, Сарагоса – 4-12, Манреса – 3-13, Бетис – 3-13, Фуэнлабрада – 3-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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