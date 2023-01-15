ACB. «Реал» сыграет в гостях с «Гранадой», «Барселона» – с «Мурсией» и другие матчи
В воскресенье, 15 января, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.
Лидеры чемпионата «Реал» и «Барселона» сыграют в гостях с «Гранадой» и «Мурсией» соответственно.
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 января, 14.30, «Palacio Municipal Deportes San Pablo»
- Дата проведения
- 15 января, 14.30, «Palacio Municipal de Deportes de Granada»
- Дата проведения
- 15 января, 19.00, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 15 января, 19.00, «Ла Фонтета»
- Дата проведения
- 15 января, 19.00, «Palacio Municipal De Deportes»
Положение команд: Реал – 12-3, Барселона – 12-3, Баскония – 12-3, Тенерифе – 12-4, Уникаха – 11-5, Ховентуд – 10-5, Гран-Канария – 9-7, Бреоган– 8-8, Бильбао – 8-8, Валенсия – 7-8, Мурсия – 7-8, Обрадойро – 7-8, Гранада – 5-10, Жирона – 6-10, Сарагоса – 4-12, Манреса – 3-12, Бетис – 3-12, Фуэнлабрада – 3-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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