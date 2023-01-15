ACB. «Реал» сыграет в гостях с «Гранадой», «Барселона» – с «Мурсией» и другие матчи

В воскресенье, 15 января, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.

Лидеры чемпионата «Реал» и « » сыграют в гостях с «Гранадой» и «Мурсией» соответственно.

АСВ

Регулярный чемпионат

Бетис – Обрадойро Дата проведения 15 января, 14.30, «Palacio Municipal Deportes San Pablo» Онлайн матча

Гранада – Реал Дата проведения 15 января, 14.30, «Palacio Municipal de Deportes de Granada» Онлайн матча

Мурсия – Барселона Дата проведения 15 января, 19.00, «Palacio Municipal De Deportes» Онлайн матча

Положение команд: – 12-3, Барселона – 12-3, – 12-3, – 12-4, Уникаха – 11-5, Ховентуд – 10-5, Гран-Канария – 9-7, Бреоган– 8-8, – 8-8, – 7-8, Мурсия – 7-8, Обрадойро – 7-8, Гранада – 5-10, Жирона – 6-10, – 4-12, Манреса – 3-12, – 3-12, Фуэнлабрада – 3-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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