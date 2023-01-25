«Баскония» приостановила контракт с Пьеррией Хенри из-за подозрения на допинг у игрока

Теги происшествия Turkish Airlines EuroLeague ФИБА Баскония допинг Пьеррия Хенри Баскетбол

«Баскония» приостановила действие контракта с разыгрывающим Пьеррией Хенри в связи с внешними причинами.

ФИБА временно лишила Хенри лицензии игрока после плановой антидопинговой проверки. Амерканский баскетболист не сможет выступать в официальных турнирах, пока будет идти расследование по его делу.

Хенри являлся одним из лидеров «Басконии» в нынешнем сезоне Евролиги. Он провел 13 матчей, набирая в среднем 9,9 очка, 6,2 передачи и 1,4 перехвата.

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