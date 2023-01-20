«Перезагрузить отношения». Новое руководство Евролиги встретится в Париже с представителями НБА
Новое руководство Евролиги на этой неделе встретится в Париже с представителями НБА.
«Я собираюсь попытаться перезагрузить эти отношения», – заявил исполнительный директор Евролиги Маршалл Гликман.
Гликман – сын одного из основателей «Портленда». Ранее он был координатором вещания НБА и имеет опыт работы с крупными вещательными компаниями США. Он также занимал пост директора по медиа продажам лиги.
«Мы могли бы сотрудничать в деловом плане. Могли бы сотрудничать в вопросах баскетбола, правил и того, как проводятся игры. Есть много вещей, которые мы могли бы делать вместе.
Отчасти это также и перезагрузка наших отношений с ФИБА, потому что НБА находится в совете директоров федерации. Марк Тейтум входит в совет директоров. Так что я готовлюсь. У нас короткое окно для общения с НБА, потому что они очень заняты в Париже. Но у нас назначена встреча на этой неделе, и я с нетерпением жду ее», – сказал Гликман.
Новый босс Евролиги также планирует посетить Матч всех звезд НБА, который пройдет в Солт-Лейк-Сити 17-19 февраля.
«Пришло время пообщаться, потому что, в конце концов, мы подпитываем НБА. В лиге, наверное, 25% игроков являются легионерами, а может быть, их еще больше. Большинство из них приезжают из Европы, многие из наших ключевых стран и наших ключевых клубов.
Мы делаем большие инвестиции в людей, которые становятся их звездами или просто ролевыми игроками, но тем не менее. И должен быть разговор о том, как нам улучшить сотрудничество. И я собираюсь быть максимально инновационным, чтобы все получилось», – заключил Гликман.
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