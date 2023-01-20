Новое руководство Евролиги на этой неделе встретится в Париже с представителями НБА.

«Я собираюсь попытаться перезагрузить эти отношения», – заявил исполнительный директор Евролиги Маршалл Гликман.

Гликман – сын одного из основателей «Портленда». Ранее он был координатором вещания НБА и имеет опыт работы с крупными вещательными компаниями США. Он также занимал пост директора по медиа продажам лиги.

«Мы могли бы сотрудничать в деловом плане. Могли бы сотрудничать в вопросах баскетбола, правил и того, как проводятся игры. Есть много вещей, которые мы могли бы делать вместе.

Отчасти это также и перезагрузка наших отношений с , потому что НБА находится в совете директоров федерации. Марк Тейтум входит в совет директоров. Так что я готовлюсь. У нас короткое окно для общения с НБА, потому что они очень заняты в Париже. Но у нас назначена встреча на этой неделе, и я с нетерпением жду ее», – сказал Гликман.

Новый босс Евролиги также планирует посетить Матч всех звезд НБА, который пройдет в Солт-Лейк-Сити 17-19 февраля.

«Пришло время пообщаться, потому что, в конце концов, мы подпитываем НБА. В лиге, наверное, 25% игроков являются легионерами, а может быть, их еще больше. Большинство из них приезжают из Европы, многие из наших ключевых стран и наших ключевых клубов.

Мы делаем большие инвестиции в людей, которые становятся их звездами или просто ролевыми игроками, но тем не менее. И должен быть разговор о том, как нам улучшить сотрудничество. И я собираюсь быть максимально инновационным, чтобы все получилось», – заключил Гликман.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

10 лет назад «Хит» заразили своим Harlem Shake. Леброн трясся в лихорадке, Уэйд косил под Канье Уэста, а Шейн Баттье – под коня-астронавта