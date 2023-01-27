Главный тренер «Басконии» Жоан Пеньярройя высказался на тему приостановки действия контракта с разыгрывающим Пьеррией Хенри.

«Что вы хотите от меня услышать? Это сложный, очень сложный бизнес. Появилось много домыслов и комментариев, но это беспрецедентная ситуация. Несмотря на то, что многие из вас считают иначе, в заявлении команды все сказано четко и ясно», – сказал Пеньярройя.

ФИБА временно лишила Хенри лицензии игрока после плановой антидопинговой проверки. Американский баскетболист не сможет выступать в официальных турнирах, пока будет идти расследование по его делу. Как сообщается в сообщении клуба, данное решение не было вызвано положительным результатом теста. Приостановка проходит «в процессуальном порядке», отмечает « ».

По информации El Correo, подозревает, что Хенри использовал синтетическую мочу для своей допинг-пробы. Если обвинения подтвердятся, американец может лишиться лицензии ФИБА на несколько лет или даже пожизненно.

«Мы должны оказать поддержку игроку. Если для команды это неприятная история, то уж Хенри сейчас особенно непросто.

Мы потеряли очень важного игрока. Вы видите его статистику, но это не все, что делал для команды. Его вклад в командную химию и действия в защите весьма велик», – заявил испанский специалист.

Хенри являлся одним из лидеров «Басконии» в нынешнем сезоне Евролиги. Он провел 13 матчей, набирая в среднем 9,9 очка, 6,2 передачи и 1,4 перехвата.

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