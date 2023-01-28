Андрей Мальцев: «Организация в «Химках» осталась на прежнем высоком уровне»

Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев объяснил, почему остался в подмосковной команде, несмотря на вылет из лиги ВТБ.

«Не могу сказать, что за мной охотились команды Единой лиги ВТБ, дальше разговоров дело не заходило. И было большое желание с моей стороны остаться в «Химках», и руководство клуба оказало мне доверие. Как сейчас помню, это было 2 сентября 2021 года, когда было решено, что клуб будет выступать в Суперлиге и видит меня главным тренером

Самое главное, что клуб удалось спасти. Тогда собирали команду очень быстро для заявки, но всем игрокам я благодарен за работу. Это был важный этап возрождения клуба. В этом сезоне при финансовой стабильности, уверенности в завтрашнем дне мы уже более точечно и продуманно собрали состав. И я доволен тем, какой баскетбол сейчас показываем. Хотя точно есть над чем работать и куда расти.

Хорошо то, что организация в «Химках» осталась на прежнем высоком уровне и мне не надо думать о бытовых вопросах. Я занимаюсь только баскетболом. Отмечу отдельно, что зрители возвращаются, с каждым матчем их все больше. Поддержка трибун очень помогает», – сказал Мальцев.

В данный момент «Химки» с результатом 12-6 занимают четвертое место в Суперлиге.

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