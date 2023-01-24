«Пеликанс» интересуются Джоном Коллинзом

Форвард «Атланты» входит в сферу интересов «Нового Орлеана», пишет инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

По информации Хэйнса, стороны провели предворительные переговоры, но о сделке речи пока не идет. При этом отмечается, что «Хоукс» по-прежнему рассматривают варианты обмена Коллинза, но допускают, что игрок останется в команде после дедлайна.

В 2021 году форвард подписал с «Атлантой» 5-летний контракт на 125 млн долларов. В нынешнем сезоне он набирает 13,3 очка, 7,8 подбора и 1,3 блок-шота в среднем за матч.

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