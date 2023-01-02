Главный тренер « » Майкл Мэлоун призывает считать центрового команды Николу Йокича полноправным кандидатом на приз самому ценному игроку сезона.

Серб признавался MVP двух последних чемпионатов НБА.

«Не стоит искусственно занижать шансы Йокича на MVP только из-за того, что он брал две последние награды, это неправильно», – заявил Мэлоун.

Йокич в нынешнем сезоне набирает 25,7 очка, 10,9 подбора и 9,5 передачи в среднем за игру.

В истории было три случая, когда игрок признавался MVP три раза подряд: (1961-1963), (1966-1968) и (1984-1986).

Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками