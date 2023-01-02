Майкл Мэлоун: «Не стоит искусственно занижать шансы Йокича на MVP из-за того, что он брал две последние награды»
Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун призывает считать центрового команды Николу Йокича полноправным кандидатом на приз самому ценному игроку сезона.
Серб признавался MVP двух последних чемпионатов НБА.
«Не стоит искусственно занижать шансы Йокича на MVP только из-за того, что он брал две последние награды, это неправильно», – заявил Мэлоун.
Йокич в нынешнем сезоне набирает 25,7 очка, 10,9 подбора и 9,5 передачи в среднем за игру.
В истории НБА было три случая, когда игрок признавался MVP три раза подряд: Билл Расселл (1961-1963), Уилт Чемберлен (1966-1968) и Лэрри Берд (1984-1986).
Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками
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