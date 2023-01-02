Майкл Мэлоун: «Не стоит искусственно занижать шансы Йокича на MVP из-за того, что он брал две последние награды»

Теги Уилт Чемберлен Лэрри Берд Денвер НБА Билл Расселл Майкл Мэлоун Никола Йокич Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун призывает считать центрового команды Николу Йокича полноправным кандидатом на приз самому ценному игроку сезона.

Серб признавался MVP двух последних чемпионатов НБА.

«Не стоит искусственно занижать шансы Йокича на MVP только из-за того, что он брал две последние награды, это неправильно», – заявил Мэлоун.

Йокич в нынешнем сезоне набирает 25,7 очка, 10,9 подбора и 9,5 передачи в среднем за игру.

В истории НБА было три случая, когда игрок признавался MVP три раза подряд: Билл Расселл (1961-1963), Уилт Чемберлен (1966-1968) и Лэрри Берд (1984-1986).

Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xQcoW
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это просто слишком нормально для него, набирать по 30 очков. Ему нужно получить 50-30-20, чтобы люди отреагировали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
сейяр снайпер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тогда надо занимать первое место с отрывом. Но ,думаю с Лукой тяжело будет тягаться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий