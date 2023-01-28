Джимми Батлер пообщался с юным болельщиком, который прилетел ради него в Майами из Аргентины

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Звездный защитник «Хит» Джимми Батлер порадовал юного болельщика Фелипе, который прилетел ради него в Майами из Аргентины.

Во вторник «Майами» играл с «Бостоном», Батлера в последний момент убрали из заявки, чтобы предоставить отдых. Фелипе пришел на эту встречу с плакатом «Дорогой Джимми, мы пролетели 7 тысяч километров, чтобы посмотреть на твою игру. Можешь сфотографироваться с нами или угостить своим кофе?»

Мальчик был очень расстроен, когда узнал, что не увидит кумира в деле.

В пятницу Фелипе пришел на матч против «Орландо». После финальной сирены Джимми подошел к нему на трибуну и обнялся. Затем они прогулялись до середины площадки, юный поклонник получил в подарок мяч и майку Батлера.

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