Джимми Батлер пообщался с юным болельщиком, который прилетел ради него в Майами из Аргентины
Звездный защитник «Хит» Джимми Батлер порадовал юного болельщика Фелипе, который прилетел ради него в Майами из Аргентины.
Во вторник «Майами» играл с «Бостоном», Батлера в последний момент убрали из заявки, чтобы предоставить отдых. Фелипе пришел на эту встречу с плакатом «Дорогой Джимми, мы пролетели 7 тысяч километров, чтобы посмотреть на твою игру. Можешь сфотографироваться с нами или угостить своим кофе?»
Мальчик был очень расстроен, когда узнал, что не увидит кумира в деле.
В пятницу Фелипе пришел на матч против «Орландо». После финальной сирены Джимми подошел к нему на трибуну и обнялся. Затем они прогулялись до середины площадки, юный поклонник получил в подарок мяч и майку Батлера.
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