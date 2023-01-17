В НБА есть мнение, что Кайл Кузма захочет покинуть «Вашингтон» после выхода на рынок свободных агентов

Теги возможные переходы НБА Вашингтон Кайл Кузма Марк Стейн Баскетбол

Будущее форварда Кайла Кузмы в «Уизардс» стало предметом интриг в преддверии дедлайна на обмены в НБА, который намечен на 9 февраля.

«Вашингтон» ранее обозначил намерение сохранить Кузму (27 лет, 208 см) после дедлайна, а также желание подписать с форвардом новый контракт в межсезонье.

При этом остается неясным, разделяет ли Кузма это стремление «Уизардс» продолжить партнерство в долгосрочной перспективе. Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «в разных местах НБА сохраняется убеждение, что Кузма предпочел бы сменить команду в межсезонье».

Отмечается, что «возможно, это выдача желаемого за действительное со стороны тех команд, которые жаждут его заполучить».

27-летний Кузма может отказаться от опции продления контракта на сезон-23/24 за 13 миллионов долларов.

Кайл проводит лучший сезон в карьере, набирая 21,6 очка, 7,5 подбора и 3,9 передачи в среднем за матч.

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1 комментарий

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Spit@ma
О чем новость - не ясно! Ну если не понятны интенции Кузмы, в чем суть публикации?

Тут и так толковых новостей нет, куча вы пропускаете. Еще и это постите.

Новостная служба, ау
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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