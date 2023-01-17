Будущее форварда в «Уизардс» стало предметом интриг в преддверии дедлайна на обмены в НБА, который намечен на 9 февраля.

« » ранее обозначил намерение сохранить Кузму (27 лет, 208 см) после дедлайна, а также желание подписать с форвардом новый контракт в межсезонье.

При этом остается неясным, разделяет ли Кузма это стремление «Уизардс» продолжить партнерство в долгосрочной перспективе. Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «в разных местах НБА сохраняется убеждение, что Кузма предпочел бы сменить команду в межсезонье».

Отмечается, что «возможно, это выдача желаемого за действительное со стороны тех команд, которые жаждут его заполучить».

27-летний Кузма может отказаться от опции продления контракта на сезон-23/24 за 13 миллионов долларов.

Кайл проводит лучший сезон в карьере, набирая 21,6 очка, 7,5 подбора и 3,9 передачи в среднем за матч.

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