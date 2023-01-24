«Уизардс» намерены сохранить в составе форварда .

Как сообщает Yahoo! Sports, «Вашингтон» говорит заинтересованным командам, что Кузма недоступен для обмена перед дедлайном.

Отмечается, что с «Уизардс» связывались « » и « ».

27-летний Кузма может отказаться от опции продления контракта на сезон-23/24 за 13 миллионов долларов. В НБА есть мнение, что Кайл захочет покинуть « » после выхода на рынок свободных агентов.

Средние показатели Кузмы в сезоне составляют 21,8 очка, 7,6 подбора и 4,0 передачи за игру.

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