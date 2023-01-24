«Вашингтон» говорит заинтересованным командам, что Кайл Кузма недоступен для обмена

Теги возможные переходы Атланта Финикс НБА Вашингтон Кайл Кузма Баскетбол

«Уизардс» намерены сохранить в составе форварда Кайла Кузму.

Как сообщает Yahoo! Sports, «Вашингтон» говорит заинтересованным командам, что Кузма недоступен для обмена перед дедлайном.

Отмечается, что с «Уизардс» связывались «Финикс» и «Атланта».

27-летний Кузма может отказаться от опции продления контракта на сезон-23/24 за 13 миллионов долларов. В НБА есть мнение, что Кайл захочет покинуть «Вашингтон» после выхода на рынок свободных агентов.

Средние показатели Кузмы в сезоне составляют 21,8 очка, 7,6 подбора и 4,0 передачи за игру.

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3 комментария

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Алексааандр
Тогда они должны ему очень хороший контракт отстегнуть, учитывая что была новость, что Кузма, хочет уйти от них. Вот скоро и посмотрим, захочет он контракт жирный, но при этом набивать мусорную стату или всё-таки уйдет за меньшие деньги в другую команду, где есть шанс бороться за титул. На Вашик с таким менеджментом, нет никаких надежд на светлое будущее в течении 2-3 лет, так точно
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Art SM
Позорный менеджмент
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Райли Карри
-Алло, кто это?
-Томми
-И?
-Кузма недоступен для обмена
-Но ты сам позвонил!
-Все, не могу больше говорить
Гудки
+5
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+5
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