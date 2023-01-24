«Вашингтон» говорит заинтересованным командам, что Кайл Кузма недоступен для обмена
«Уизардс» намерены сохранить в составе форварда Кайла Кузму.
Как сообщает Yahoo! Sports, «Вашингтон» говорит заинтересованным командам, что Кузма недоступен для обмена перед дедлайном.
Отмечается, что с «Уизардс» связывались «Финикс» и «Атланта».
27-летний Кузма может отказаться от опции продления контракта на сезон-23/24 за 13 миллионов долларов. В НБА есть мнение, что Кайл захочет покинуть «Вашингтон» после выхода на рынок свободных агентов.
Средние показатели Кузмы в сезоне составляют 21,8 очка, 7,6 подбора и 4,0 передачи за игру.
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-Томми
-И?
-Кузма недоступен для обмена
-Но ты сам позвонил!
-Все, не могу больше говорить
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