Стеф Карри сравнил Клэя Томпсона с рыбкой Дори из мультфильма «В поисках Немо»
Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон записал на свой счет 29 очков в победном матче с «Рэпторс» (129:117).
Томпсон завершил встречу с шестью точными 3-очковыми на счету (6 из 14), несмотря на то, что начал игру с 0 из 5 из-за дуги.
Разыгрывающий «воинов» Стефен Карри оценил способность одноклубника стирать из памяти неудачные эпизоды.
«Он словно золотая рыбка. Дори из «В поисках Немо» – это Клэй. Нам это нравится. Просто продолжай свое плавание», – заявил Стеф.
Существует мнение, что золотые рыбки запоминают лишь 3 последние секунды из того, что увидели.
Дори – синяя доброжелательная рыбка из мультфильма «В поисках Немо», страдающая провалами в памяти.
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