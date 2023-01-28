Защитник «Уорриорз» записал на свой счет 29 очков в победном матче с «Рэпторс» (129:117).

Томпсон завершил встречу с шестью точными 3-очковыми на счету (6 из 14), несмотря на то, что начал игру с 0 из 5 из-за дуги.

Разыгрывающий «воинов» Стефен Карри оценил способность одноклубника стирать из памяти неудачные эпизоды.

«Он словно золотая рыбка. Дори из «В поисках Немо» – это Клэй. Нам это нравится. Просто продолжай свое плавание», – заявил .

Существует мнение, что золотые рыбки запоминают лишь 3 последние секунды из того, что увидели.

Дори – синяя доброжелательная рыбка из мультфильма «В поисках Немо», страдающая провалами в памяти.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению