Стеф Карри сравнил Клэя Томпсона с рыбкой Дори из мультфильма «В поисках Немо»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Клэй Томпсон Баскетбол

Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон записал на свой счет 29 очков в победном матче с «Рэпторс» (129:117).

Томпсон завершил встречу с шестью точными 3-очковыми на счету (6 из 14), несмотря на то, что начал игру с 0 из 5 из-за дуги.

Разыгрывающий «воинов» Стефен Карри оценил способность одноклубника стирать из памяти неудачные эпизоды.

«Он словно золотая рыбка. Дори из «В поисках Немо» – это Клэй. Нам это нравится. Просто продолжай свое плавание», – заявил Стеф.

Существует мнение, что золотые рыбки запоминают лишь 3 последние секунды из того, что увидели.

Дори – синяя доброжелательная рыбка из мультфильма «В поисках Немо», страдающая провалами в памяти.

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5 комментариев

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Andraey
Лично мне он в этом сезоне частенько напоминает носящуюся по площадке безголовую курицу.
Тяжёлое зрелище для болельщиков ГСВ.
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quznez
Ответ ArizonaCactus
Вроде и комплимент хотел партнеру отвесить, а с другой стороны сравнил его со слабоумной рыбкой (кто смотрел мульт, тот поймет)... Вот и думай теперь, Клэй...
мог бы продолжить комплимент и (или) добить шутку: "Клей это золотая рыбка с хорошей памятью, запоминает последние 24 секунды."
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софочка
Назвал золотой вероятно из-за размера контракта
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weed_ok
Насчёт золотых рыбок, так это миф.
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ArizonaCactus
Вроде и комплимент хотел партнеру отвесить, а с другой стороны сравнил его со слабоумной рыбкой (кто смотрел мульт, тот поймет)... Вот и думай теперь, Клэй...
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