Защитник «Миннесоты» посмеялся над форвардом «Рокетс» , который в третьей четверти матча между командами промахнулся из-под кольца.

Исон смазал легкий лэй-ап во время быстрого отрыва. В ответной атаке Эдвардс набрал 2 очка в проходе после красивого евростепа.

Пробегая рядом с Исоном, Эдвардс открыто посмеялся над оппонентом, указав на него пальцем.

« » победил со счетом 119:114, прервав серию из 13 поражений.

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