Энтони Эдвардс посмеялся над игроком «Рокетс», который промахнулся из-под кольца
Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс посмеялся над форвардом «Рокетс» Тари Исоном, который в третьей четверти матча между командами промахнулся из-под кольца.
Исон смазал легкий лэй-ап во время быстрого отрыва. В ответной атаке Эдвардс набрал 2 очка в проходе после красивого евростепа.
Пробегая рядом с Исоном, Эдвардс открыто посмеялся над оппонентом, указав на него пальцем.
«Хьюстон» победил со счетом 119:114, прервав серию из 13 поражений.
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