Энтони Эдвардс посмеялся над игроком «Рокетс», который промахнулся из-под кольца

Теги Хьюстон Миннесота НБА видео Энтони Эдвардс Тари Исон Баскетбол

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс посмеялся над форвардом «Рокетс» Тари Исоном, который в третьей четверти матча между командами промахнулся из-под кольца.

Исон смазал легкий лэй-ап во время быстрого отрыва. В ответной атаке Эдвардс набрал 2 очка в проходе после красивого евростепа. 

Пробегая рядом с Исоном, Эдвардс открыто посмеялся над оппонентом, указав на него пальцем.

«Хьюстон» победил со счетом 119:114, прервав серию из 13 поражений.

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6 комментариев

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zippa
Ну и кто в итоге смеется глядя на табло :)
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udod
Хьюстону слили, досмеялся лягушонок
+2
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ЮАГ
Вскоре после этого Тари забрал мяч у Эдвардса под кольцом прямо из рук.
+1
-2
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Sweetener
В симуляторе пора кнопки выделять под такие жесты )
+3
0
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AnSw33r
Этот момент возьмут во вторую часть фильма "прорваться в НБА"
+4
0
+4
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Bek_cp3
еще один досмеялся)
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