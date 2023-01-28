Стефен Карри набрал 36 очков, 7 подборов и 11 передач в победном матче с «Торонто»

Теги Голден Стэйт Торонто НБА видео Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри помог команде добиться победы в матче с «Рэпторс» (129:117).

Карри набрал 36 очков, 7 подборов и 11 передач, а также 2 перехвата при 3 потерях за 39 минут.

Двукратный MVP реализовал 13 из 21 с игры, включая 4 из 8 из-за дуги.

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5 комментариев

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Nightblackwolf
мвп.
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Денис Либстер
и ни разу не показал Ванвлиту "слишком маленький"
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kpvhmsvb2g
Ответ Drinkinss
там как раз только 3 трехи вроде, остальное так набрал, из под кольца, как обычный ролевик
ну может лучшего 6 выиграет и никс ему 300 на 6 сезонов дадут
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Drinkinss
Ответ kpvhmsvb2g
обычная пулялка, ничего необычного…….
там как раз только 3 трехи вроде, остальное так набрал, из под кольца, как обычный ролевик
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kpvhmsvb2g
обычная пулялка, ничего необычного…….
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