Разыгрывающий «Уорриорз» помог команде добиться победы в матче с «Рэпторс» (129:117).

Карри набрал 36 очков, 7 подборов и 11 передач, а также 2 перехвата при 3 потерях за 39 минут.

Двукратный MVP реализовал 13 из 21 с игры, включая 4 из 8 из-за дуги.

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