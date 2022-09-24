Леон Роуз: «Мы в «Никс» в восторге от нынешней команды»

Президент «Никс» Леон Роуз оценил то, как клуб провел межсезонье-2022.
«Мы предпринимали попытки выменять Донована Митчелла, но в итоге все же приняли решение отказаться от этого варианта.
И мы в восторге от нынешней команды. Оценивая межсезонье, мы довольны тем, как все прошло.
Одной из наших главных целей было создание стабильности внутри команды. Мы продлили контракт с Барреттом. Это первое продление игрока с драфта со времен Чарли Уорда.
Мы сохранили Митчелла Робинсона, последние несколько лет он развивался, нам очень повезло, что мы смогли оставить его в команде. «Нью-Йорк» также заполучил лучшего первого номера среди свободных агентов Джэйлена Брансона. Так что мы очень довольны межсезоньем», – заявил Роуз.
До старта НБА – месяц. Какие вопросы межсезонья еще не решены?